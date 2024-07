Ed Sheeran in Italia nel 2025: annunciata tappa a Roma/ Vendita dei biglietti dal 12 luglio 2024

A poche settimane dall’esibizione a Lucca, Ed Sheeran ha annunciato una nuova tappa in Italia. Il cantautore inglese suonerà infatti a Roma in occasione del tour europeo del 2025. Non è stata ancora comunicata la location ma il sito di Ticket One ha fatto sapere che l’evento si terrà il prossimo 14 giugno dell’anno che verrà.

Fra pochi giorni apriranno già gli slot per assicurarsi i biglietti, precisamente dalle ore 9:00 di venerdì della prossima settimana, 12 luglio, e bisognerà armarsi di pazienza e soprattutto essere lesti perchè solitamente biglietti di questo tipo finiscono sold out nel giro di pochi minuti. Ma dove potrebbe esibirsi Ed Sheeran a Roma nel 2025? Le location prescelte sembrerebbero essere lo stadio Olimpico, ma anche il Circo Massimo o l’ippodromo, ma in ogni caso il luogo verrà comunicato in un secondo momento.

ED SHEERAN IN ITALIA NEL 2025: IL 10 LUGLIO COMUNICATA LA LOCATION

La cosa che conta è che Ed Sheeran tornerà in Italia nel 2025 per il suo Mathematics European Tour 2025, appunto il tour in giro per il Vecchio Continente. Oltre al nostro Paese l’artista di fama internazionale si esibirà anche in Spagna, quindi Francia, Germania, poi la Norvegia e la Svizzera, il Belgio, la Polonia e la Svezia, e alla fine la Danimarca, quattro mesi, da maggio a settembre del 2025, durante il quale ci sarà anche l’Italia. Secondo quanto scrive Repubblica attraverso il proprio sito online, la location verrà comunicata nella giornata di mercoledì prossimo, 10 luglio, due giorni prima appunto che si aprano le vendite ai biglietti.

Ed Sheeran è stato in grado fino ad oggi di vendere circa 200 milioni di album in tutto il mondo e di recente si è esibito in ogni angolo della terra, dal sud est asiatico agli Emirati Arabi, passando per gli Stati Uniti e l’India. Come detto in apertura ha potuto deliziare anche i suoi fan italiani visto che meno di un mese fa, durante il Lucca Summer Festival degli scorsi 8-9 giugno, Ed Sheeran ha appunto suonato in Italia per grande gioia dei nostri connazionali.

ED SHEERAN IN ITALIA NEL 2025: BIGLIETTI NON POTRANNO ESSERE RIVENDUTI A PEZZI GONFIATI

Da segnalare, a proposito dei biglietti che saranno messi in vendita dal prossimo 12 luglio, che il cantante di Halifax e il suo staff combattono da tempo contro i siti di secondary ticketing non ufficiali, ovvero quei canali di vendita dove appunto si rivendono i biglietti dei concerti, spesso e volentieri a prezzi esagerati, sfruttando il fatto che si tratta di ticket che sono molto ricercati.

Per contrastare questo fenomeno, come precisa ancora Repubblica, i biglietti per gli spettacoli di Ed Sheeran utilizzano una tecnologia apposita che garantisce prima di tutto che i ticket venduti siano autentici, e secondariamente che evita appunto la rivendita “gonfiata”. Coloro che hanno acquistato un biglietto per lo spettacolo del cantautore inglese e che non potranno recarsi per qualsiasi motivo al concerto, potranno rivedere i biglietti al prezzo pagato attraverso una piattaforma ufficiale di rivendita.











