Eminem, show a sorpresa con Ed Sheeran/ Video, i due cantano Stan e Lose Yourself

Esibizione a sorpresa di Eminem durante il concerto di Ed Sheeran. Lo scorso sabato, 15 luglio, l’artista irlandese si trovava a Detroit per una tappa del suo The Mathematics Tour: mentre stava intonando Lose Yourself, una della canzoni senza dubbio più note del rapper a stelle e strisce, sul palco è salito proprio Eminem. Prima dell’esibizione Ed Sheeran si rivolto ai 65mila presenti al Ford Field dicendo: “Sono sempre stato entusiasta di venire a suonare a Detroit”, aggiungendo che Eminem è “uno dei miei artisti preferiti”.

Quindi ha chiesto: “Posso suonare una cover di una delle sue canzoni per voi?”. A quel punto il cantante e la sua band hanno suonato la hit di Eminem, fino a che lo stesso cantante, con felpa scura, cappuccio e cappellino da baseball, è entrato in scena dietro enorme stupore dei presenti. I due hanno quindi cantato la prima strofa e il ritornello della canzone, ed Ed Sheeran, al termine dell’esibizione ha spiegato che Eminem “sarebbe venuto a fare una canzone e io gli ho detto: ‘Non puoi venire a Detroit e fare solo una canzone’. Volete sentirne un’altra?”.

EMINEM ED ED SHEERAN, SHOW A DETROIT

A quel punto i due hanno cantato Stan, successo di Eminem del 2000, con Ed Sheeran che ha cantate la parte che nel brano originale veniva coperta da Dido. I due, finita la grande performance, si sono abbracciati e il rapper ha esclamato: “Grazie, Ed. Ti apprezzo, Detroit. Ti amo. Pace!”, lasciando quindi il palco salutando con il dito medio.

“Non so voi, ma è stato fantastico. È stata una serata memorabile. Non la dimenticherò mai”, ha commentato poi Ed Sheeran, prima di passare al brano successo, la sua grandissima hit mondiale Perfect. I due hanno collaborato spesso e volentieri negli ultimi anni, e basti pensare ad esempio al singolo River del 2017, ma anche a Remember the Name del 2019: una liason a dir poco eccezionale.

