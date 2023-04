Ed Sheeran, la morte dell’amico Jamal/ “Quattro ore prima stavamo parlando”

Ed Sheeran: presenta a Milano il nuovo disco “-”

Ieri, domenica 17 aprile 2023, Ed Sheeran è stato protagonista al Fabrique di Milano di un live acustico per 450 fan vincitori di un concorso. Il cantautore britannico ha presentato alcuni brani del suo nuovo album “–”(“Subtract”, letteralmente “sottrazione”), in uscita il 5 maggio. “All’inizio del 2022 una serie di eventi hanno cambiato la mia vita e il modo in cui concepivo la musica e l’arte”, aveva raccontato un mese fa via social il cantautore per annunciare l’uscita del nuovo disco.

Nell’ultimo anno Sheeran ha dovuto affrontare l’improvvisa scomparsa del migliore amico Jamal o il tumore diagnosticato alla moglie Cherry Seaborn, durante la gravidanza della loro seconda figlia. Il disco “–” si apre con “Boat” e “Salt water”: “In quel periodo mi sono sentito come se ogni giorno fosse il peggiore della mia vita, invece il successivo era ancora peggio. Era come stare in mezzo alle onde e non vedere uscita dall’acqua”.

Ed Sheeran: la morte di Jamal e la malattia della moglie

Il singolo “Eyes closed”, già uscito, è un’intensa dedica a una persona cara che non c’è più: “Il mio migliore amico Jamal è morto all’improvviso. Quattro ore prima gli stavo parlando e poi non c’era più. Quando è successo non ci credevo”, ha spiegato Ed Sheeran. In “Life goes on”, come dice il titolo stesse, arriva la consapevolezza che la vita va avanti nonostante il dolore: “Quando è morto Jamal volevo che il mondo si fermasse, come è successo per la regina, per un giorno è stato così, ma poi tutti sono tornati alla vita di prima. Io non ero pronto. E anche adesso, 15 mesi dopo, quando ci penso mi sento triste come allora”. Nei brani “Colourblind” e “Sycamore”, Sheeran affronta la battaglia della moglie contro la malattia: “A febbraio scorso stavo provando per i Brit Awards e mia moglie mi ha chiamato. Era andata a fare un controllo perché aveva un rigonfiamento. “Cancella tutti gli impegni, è cancro”, mi ha detto. Era incinta di sei mesi. Ora sta bene, ma in quei momenti fai ogni tipo di pensiero”. Il disco si conclude con la speranza nel brano “No strings”.

