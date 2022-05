Ed Sheeran papà bis: la compagna Cherry ha partorito una bambina/ Nome top secret e…

Ed Sheelran papà bis

E’ davvero un momento magico per Ed Sheeran e non solo professionalmente parlando. Dopo la gioia per il successo che sta ottenendo con il brano 2step che lo ha visto collaborare con Ultimo, Ed Sheeran festeggia anche un lieto evento personale ovvero la nascita della seconda figlia. Schivo e riservato, l’artista inglese non ama parlare della propria vita privata, ma per la nascita della sua secondogenita ha deciso di fare un’eccezione annunciando il tutto sui social.

ED SHEERAN NON HA COPIATO ‘SHAPE OF YOU’/ Assolto da accusa di plagio: “troppe cause”

Un messaggio semplice e diretto con cui Sheeran ha voluto condividere la propria gioia e quella della compagna Cherry con i suoi milioni di fans. “Volevamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra splendida bambina. Siamo terribilmente innamorati di lei, e siamo davvero al settimo cielo per essere diventati in 4”, ha scritto l’artista su Instagram.

SANREMO 2022, FESTIVAL NEWS/ Ultime notizie, Bonolis: “Ormai è una Messa cantata”

Ed Sheeran, nome della seconda figlia top secret

Felici e innamorati, Ed Sheeran e la compagna Cherry Seaborn con cui vive una storia d’amore che dura da anni cominciata quando, ancora adolescenti, si sono conosciuti sui banchi di scuola e, da allora, non si sono più lasciati fino a formare una famiglia. La coppia, infatti, dopo la nascita della primogenita Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, ha deciso di allargare la famiglia con la nascita della seconda bambina.

Per il momento, la coppia ha scelto di non svelare il nome della piccola. Quale sarà stata la scelta dei genitori? I fan di Sheeran scommettono su un nome particolare ed originale esattamente come quello della sorellina.

ED SHEERAN SI COSTRUISCE UNA CHIESA/ Nel suo villaggio per il “dio senza nome”













© RIPRODUZIONE RISERVATA