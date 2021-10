Ed Sheeran positivo al Covid/ Ma sarà comunque a Che tempo che fa: “Da casa mia…”

Ed Sheeran positivo al Covid

Ed Sheeran positivo al Covid: lo ha annunciato l’artista in un post su Instagram. «Ciao ragazzi. Una breve nota per dirvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto auto-isolando e sto seguendo le linee guida del governo», ha scritto il cantautore britannico. La notizia ha subito gettato nello sconforto i fan italiani, visto che è tra gli ospiti di oggi di “Che tempo che fa”, il programma condotto da Fabio Fazio. Il musicista non si è espresso esplicitamente nel merito, ma da quel che ha scritto sui social potrebbe comunque non rinunciare alla partecipazione.

«Ciò significa che ora non sono in grado di portare avanti nessun impegno di persona per ora, quindi farò il maggior numero di interviste/performance che posso da casa mia», ha aggiunto infatti Ed Sheeran nel suo post. La conferma è poi arrivata dal profilo Twitter di “Che tempo che fa”, che ha confermato la partecipazione dell’ospite alla puntata di oggi.

Ed Sheeran sarà comunque a Che tempo che fa

Alla fine, dunque, si è deciso di riformulare la modalità di partecipazione a “Che tempo che fa”. Ed Sheeran, infatti, ha confermato al programma la sua disponibilità, nonostante sia positivo al Covid. Evidentemente il cantautore britannico sta bene e può esibirsi, seppur a distanza. «Mi scuso con chiunque abbia deluso. State tutti bene», ha concluso Ed Sheeran nel suo post.

Gli ha fatto subito eco il programma di Fabio Fazio, che ha rilanciato alcune sue parole di questo post e poi ha aggiunto: «Ne parleremo stasera con Ed Sheeran», di fatto confermando che non ci sono problemi di scaletta, ma evidentemente solo di organizzazione della partecipazione del popolare artista. Un gesto apprezzabile questo, visto che avrebbe potuto semplicemente rinunciare e rimandare l’appuntamento. Lo hanno sicuramente apprezzato i fan italiani che non vedono l’ora di vederlo collegato con Fabio Fazio.

“Hey ragazzi. Una breve nota per dirvi che sono tristemente risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto autoisolando e seguendo le linee guida del governo. (…)

State al sicuro tutti x” – Ne parleremo questa sera con @edsheeran a #CTCF ❤️ pic.twitter.com/JmAQdgZvKO — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 24, 2021





