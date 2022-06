Eddie the Eagle Il coraggio della follia/ Su Rai 3 il film con Christopher Walken

Eddie the Eagle Il coraggio della follia va in onda oggi, 18 giugno, alle ore 15:05, dunque nel primo pomeriggio, sul canale televisivo nazionale Rai 3. Si tratta di un film che appartiene ai generi sportivo, biografico, commedia e drammatico e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2016. Il film è stato diretto da Dexter Fletcher mentre la sceneggiatura è stata scritta da Sean Macaulay e Simon Kelton. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Taron Egerton, Hugh Jackman, Keith Allen, Christopher Walken, Iris Berben, Rune Temte e Daniel Ings. Le musiche del film sono state realizzate da Matthew Margeson mentre la fotografia è stata curata da George Richmond.

DRIVEN IL CASO DELOREAN/ Jason Sudeikis e Lee Pace protagonisti nel film su Rai3

Eddie the Eagle Il coraggio della follia, la trama del film

Leggiamo la trama di Eddie the Eagle Il coraggio della follia. Eddie Edwards ha 10 anni e ha un sogno nel cassetto, diventare un campione di sport e partecipare alle Olimpiadi estive. Questo ragazzo dimostra sin dalla sua giovane età uno spirito libero e una voglia di mettersi sempre in discussione per sfidare gli altri e i suoi limiti. Tuttavia, ogni sport praticato non gli da grosse soddisfazioni. Ad ogni modo, la madre continua ad incoraggiarlo nonostante i risultati non eccezionali mentre il padre lo scoraggia a ogni occasione. Eddie non si perde d’animo e decide di cambiare sport. Infatti, si getta a capofitto negli sport invernali, con la sua solita caparbietà che lo ha sempre contraddistinto. Diventa quindi un campione di sci alpino, ma i funzionari britannici non lo vedono di buon occhio e non vogliono inserirlo nelle delegazioni olimpiche. Crescendo, Eddie decide di diventare un saltatore con gli sci. Questa disciplina non è affatto semplice per lui, specialmente perché non ha avuto il giusto allenamento da piccolo. Anche se inizialmente deve abbandonare il Regno Unito e disprezzato dai suoi colleghi, Eddie non si arrende. Decide infatti di continuare senza sosta per la sua strada, provando a qualificarsi per le Olimpiadi di Calgary del 1988. Anche se sembra impossibile, lo spirito tenace di Eddie lo contraddistinguerà ancora una volta e gli permetterà di fare imprese che nessuno riteneva possibile.

Amare per sempre/ Su Rete 4 il film con Sandra Bullock e Chris O'Donnell

Il video del trailer di Eddie the Eagle Il coraggio della follia

LEGGI ANCHE:

Disegno d'amore/ Su Canale 5 il film con Jane Seymour

© RIPRODUZIONE RISERVATA