Eder torna all’Inter?/ Calciomercato, pazza idea nerazzurra: e Pellé…

Pazza idea Eder per l’Inter. In un calciomercato invernale che si preannuncia povero per molte squadre italiane, ecco i nerazzurri in cerca di un attaccante pensano al ritorno dell’italo-brasiliano, attualmente in forza allo Jiangsu, la squadra cinese di proprietà del gruppo Suning che detiene la stessa Inter. A riportare l’idea dell’interessamento dell’Inter è Sky, con Gianluca Di Marzio che nel corso di “Calciomercato – L’Originale” ha spiegato come Eder, che allo Jiangsu prende 5 milioni di euro lordi l’anno, deve lasciare la Cina, dove è stato imposto un “salary cap”, un tetto salariale, di 3 milioni di euro. Da qui l’idea del ritorno in Italia di Eder, un giocatore “rodato”, che già conosce l’ambiente e che potrebbe inserirsi molto in fretta negli schemi di Antonio Conte, che lo ha già allenato in Nazionale dandogli anche una maglia da titolare agli Europei del 2016.

EDER ALL’INTER? IPOTESI RITORNO IN NERAZZURRO. E PELLE’…

Prima di imbastire l’operazione con lo Jiangsu, l’Inter – spiega ancora Gianluca Di Marzio – ha preso contatti con l’entourage di Eder allo scopo di ottenere il gradimento del ragazzo. La formula dell’eventuale trasferimento vedrebbe l’Inter accollarsi lo stipendio dell’ex Sampdoria, che continuerebbe così a percepire 5 milioni di euro lordi come in Cina prima dell’introduzione del salary cap. L’arrivo di Eder in nerazzurro precluderebbe quello del suo ex compagno di reparto proprio nell’esperienza all’Europeo 2016 con Conte in panchin. Stando a quanto riportato da Tuttosport, l’ex giocatore di Feyenoord e Southampton sarebbe stato offerto ai nerazzurri. Nonostante la volontà del 35enne di Lecce di tornare in Italia, però, l’Inter sarebbe più portata a virare su altre soluzioni, in particolare quella che porta al ritorno di Eder.



