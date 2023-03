EDGE OF TOMORROW/ Tom Cruise brilla nell’intenso action thriller

Un action thriller intenso, mai domo, fatto di violenza e di sequenze eccellenti. Uscito in sala nel 2014, Edge of Tomorrow è tra le opere fantascientifiche più entusiasmanti degli ultimi anni. Diretto da Doug Liman – noto per The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith, il regista di Doug Liman riesce a mettere la firma su un film fatto di loop temporali e di grandi interpretazioni. Edge of Tomorrow è ora disponibile in 4K Ultra HU + Blu-ray con Warner Bros Home Entertainment.

SINOSSI – La storia di Edge of Tomorrow – senza domani si svolge in un futuro prossimo in cui una razza aliena ha colpito la Terra con un implacabile assalto che nessuno esercito al mondo riesce a respingere. Il tenente William Cage (Tom Cruise) è un ufficiale che non ha mai partecipato neppure a un giorno di combattimento quando viene inviato senza tanti complimenti a compiere una missione suicida. Ucciso in pochi minuti, incredibilmente Cage si risveglia ed è costretto a combattere e a morire ancora e ancora, in un continuo loop temporale. Ma a ogni scontro Cage diventa sempre più abile nell’affrontare il nemico, insieme alla combattente delle Forze Speciali Rita Vrataski (Emily Blunt). Mentre Cage e Rita continuano la lotta contro gli alieni, la ripetizione di ogni battaglia li fa avvicinare sempre più alla soluzione per annientare il nemico.

Edge of Tomorrow è un thriller fantascientifico ambientato all’indomani di una invasione aliena, un’opera altamente concettuale tratta dall’omonimo romanzo firmato da Hiroshi Sakurazaka e illustrato da Yoshitoshi Abe. C’è un grande lavoro dal punto di vista tecnico, in particolare fotografia e montaggio, mentre viene riservata meno attenzione alla narrazione, che comunque riesce a evitare il trappolone della monotonia. Ma il primo obiettivo per un film di questo calibro è l’intrattenimento e questo non manca di sicuro. Sequenze spettacolari e brutali, con protagonista il solito enorme Tom Cruise, qui alle prese con un personaggio complesso, che si evolve nel corso del racconto. Un plauso anche alla sorprendente Emily Blunt, a suo agio nei panni di Rita Vrataski.

Contenuti extra

Storming the beach

Weapons of the future

On the edge with Doug Liman

Scene eliminate e tanto altro

