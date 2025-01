Edith Piaf e l’amore con Marcel Cerdan: poi la storia con Theo Sarapo

Non solo musica e una voce divina, nel corso della sua vita Edith Piaf ha avuto la possibilità di godere e vivere più storie, una di queste fu quella con Marcel Cerdan, un amore da favola, dal destino però troppo triste e drammatico. In principio però il primo marito di Edith Piaf fu Jackes Pills, nella sua vita c’è stato spazio anche per Theo Sarapo, l’uomo al quale ha vissuto il grande e travolgente amore della sua vita, quando i due si sposarono lui era giovanissimo, aveva solo 26 anni, mentre Edith Piaf già vent’anni di più.

Figli Edith Piaf, chi è Marcelle Carolina Dupont/ Morta tragicamente a due anni di vita

Era un noto cantante e attore di origini francesi, la loro storia si interruppe in maniera drammatica a causa di in incidente in cui Marcel Cerdan perse la vita, nel 1970, ed è sepolto proprio a fianco della compianta cantante, una delle voci più amate di tutti i tempi.

Edith Piaf e il tragico finale del matrimonio con Marcel Cerdan

Ancora prima del matrimonio con Theo Sarapo, Edith Piaf visse una storia d’amore travolgente, questa volta del famoso pugile Marcel Cerdan, altra divinità in Francia. La loro storia era sbocciata negli anni ’40, più precisamente nel 1947, quando si conobbero a una cena in quel di New York, prima di approfondire la conoscenza qualche mese più tardi. Quella che inizialmente Edith Piaf aveva presentato come un’amicizia si rivelò invece una folle storia d’amore che mandò in subbuglio la Francia, lui era anche sposato con la moglie Marinette dalla quale aveva avuto dei figli, anche se tentò di giustificarsi prima di venire incastrato dalle prove fotografiche.

Eleonora Daniele piange a Da noi a ruota libera: "Fratello Luigi? Sogno la sua voce"/ "Mamma non sta bene"

La cantante de La vie en rose, conosciuta come una delle artiste migliori al mondo e più apprezzata in Francia, si ritrovò però a fare i conti con un destino beffardo: Marcel Cerdan morì in un incidente d’aereo mentre si recava proprio da Edith Piaf, che segnata dal dolore scrisse una canzone proprio sul compianto marito dopo il disastro aereo che si consumò nel 1949 in Portogallo.