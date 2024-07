Chi è Édith Piaf: la celebre cantante francese dall’infanzia difficile

Se c’è un’icona della musica francese nota e amata in tutto il mondo, quella è sicuramente Édith Piaf. Forse non tutti sanno che la cantante nata nel 1915 in un quartiere popolare di Parigi non si chiama davvero così: il suo vero nome è invece Édith Giovanna Gassion, a cui venne dato il soprannome di Piaf da un amico, che per via della sua piccola statura la soprannominò, appunto, ‘passerotto’.

Édith ha avuto un’infanzia difficile, segnata da abbandoni, povertà e lutti. La madre, cantante di strada, la lasciò presto alle cure della nonna, che gestiva un bordello. Fu proprio tra quelle mura che Édith iniziò a cantare, scoprendo un talento innato che l’avrebbe poi portata lontano, fino alla fama eterna. La sua carriera, infatti, decollò negli anni ’30, quando iniziò ad esibirsi nei cabaret parigini. La sua voce unica e la sua capacità di interpretare le canzoni con un’intensità disarmante la resero presto famosa. Oggi è ricordata per canzoni indimenticabili come “La vie en rose” e “Non, je ne regrette rien”, divenute cult della musica francese.

Édith Piaf, i due mariti, la malattia e la morte della cantante

Parlando invece della vita sentimentale di Édith Piaf, così come quella familiare fu altrettanto intensa. La cantante si innamorò appassionatamente di uomini più grandi e spesso problematici, tra cui il pugile Marcel Cerdan. Sposerà prima il cantante Jacques Pills, poi nel 1962 il cantante e attore francese Théo Sarapo. Le loro storie d’amore, tormentate e appassionate, ispirarono molte delle sue canzoni. Intanto la sua fama cresceva, tanto che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Édith Piaf conquistò il pubblico di tutto il mondo, arrivando ad esibirsi nei più grandi teatri, da Carnegie Hall a Copacabana, diventando un’icona della musica francese. La sua carriera si spegnerà però presto: la cantante si ammalerà di artrite reumatoide. Poi, ad aggravare la sua salute, arriverà un incidente che le procurò diverse fratture costali che le impedivano di respirare senza provare dolore. Édith Piaf morirà nel 1963, all’età di 47 anni, una scomparsa che fu un lutto nazionale in Francia e in molti altri paesi.