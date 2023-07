Edoardo Bennato: “Ho 77 anni, ma me ne sento 55″/ “Uso di droghe? No, mi piace la vita”

Edoardo Bennato: “Mi piace la vita, un prato verde, giocare a calcio”

Edoardo Bennato, 77 anni, ha una lunga e fruttuosa carriera alle sue spalle. Il cantautore, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato di sé e del suo modo di intendere la vita. Nonostante faccia musica rock, l’artista non ha mai pensato di fare uso di droghe come spesso erroneamente si può pensare.

“Il mio modo di essere eversivo non è questo. Mi piace la vita, un prato verde, giocare a calcio, inebriarmi sul windsurf del rumore del vento. Le stavo parlando dello sport: lo sport è stringere la mano all’avversario che ti ha superato. Quindi, è un’arte nobile. ” E ancora: “Però c’è una differenza fra sport e attività artistica: nello sport, un numero sancisce la tua capacità rispetto agli altri; mentre nell’arte, nella musica, tutto passa attraverso le forche caudine dei media. L’ho imparato quando, dopo nove anni di gavetta, uscì il mio primo album, Non farti cadere le braccia, e il direttore della Ricordi mi disse: Un giorno credi è bella, Una settimana e un giorno pure, perchè, a Radio Rai dicono che hai la voce sgradevole e non le trasmettono, quindi, per noi, finisce qui. Ti consiglio di cambiare mestiere“.

Edoardo Bennato: “Mi sento sempre 55 anni”

Il cantante di Peter Pan e Viva la mamma ha compito 77 anni, ma sono questi quelli che davvero si sente: “Come dice mia figlia, sempre 55. Lo disse pure a Papa Ratzinger quando fu ricevuta. Padre Georg le chiese dov’ero. E lei: ha fatto tardi e non si è svegliato, pensa di avere sempre 55 anni” afferma Bennato al Corriere della Sera.

Ma qual è il segreto per rimanere in forma? Edoardo Bennato non ha dubbi: “Potrei dire: lo sport. E in più, appena percepisco che qualcosa non mi quadra, lo evito. A 15 anni, trovai quegli oggetti strani: le sigarette. Ne provo una e dico: che schifo. E tutti: sì, ma poi ti abitui. Siamo un pianeta di masochisti. Io sono punker isterico perchè vivo in una società che si dice acculturata, si vaccina e poi si fa male in modo violento, con alcol, fumo, droghe“.

