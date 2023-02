Duetto Leo Gassman e Edoardo Bennato, cover/ Medley dei grandi classici (Sanremo 2023)

LEO GASSMAN, MEDLEY NELLA SERATA COVER: AL FESTIVAL DI SANREMO INSIEME AD EDOARDO BENNATO, CRESCE L’ATTESA

Cresce l’attesa al teatro Ariston di Sanremo 2023 dove questa sera, venerdì 10 febbraio, va in scena la puntata dedicata alle cover. Tra i protagonisti attesi c’è senz’altro Leo Gassman, che si esibirà assieme ad un artista esperto e navigato come Edoardo Bennato. La strana coppia canterà un medley di canzoni di Edoardo Bennato che includerà il brano “A cosa serve la guerra”, tratta dall’album L’uomo occidentale (2003), e gli intramontabili classici “L’isola che non c’è” e “Il Rock del Capitano Uncino”, tratti dal disco Sono solo canzonette, uscito per la prima volta in Italia nel 1980 e rimasto nella memoria collettiva del grande pubblico.

Edoardo Bennato/ Il dramma della morte dell'ex Paola Ferri, la figlia Gaia e la nuova compagna

Per Leo Gassman si tratta di una collaborazione speciale, ma anche di un sogno che si realizza. “Perché per me Edoardo Bennato è quasi un secondo padre per me. Ci sentiamo quasi tutti i giorni per parlare di musica e di temi sociali. Sono onorato di averlo con me sul palco di Sanremo nella serata delle cover. Sono cresciuto con i suoi album e duettare assieme è un grande sogno che si realizza”, ha raccontato il concorrente in gara a proposito del duetto con Bennato.

LEO GASSMANN CON "TERZO CUORE"/ L'esibizione in canottiera convince il web!

DUETTO LEO GASSMAN ED EDOARDO BENNATO AL FESTIVAL DI SANREMO 2023: COPPIA AFFIATATA PER INDIMENTICABILE AL TEATRO ARISTON

C’è grande sintonia e questa fa ben sperare per il duetto Leo Gassmann ed Edoardo Bennato. Lo ha confidato lo stesso concorrente alla vigilia della kermesse, ma si evince anche dalle parole dell’esperto cantautore, che ha speso concetti di elogio e stima per il collega: “Con Leo Gassmann c’è stata una buona intesa fin dal primo momento, quando, qualche anno fa, ci incontrammo in un concerto nell’area dell’aeroporto di Forlì”, le parole di Bennato. “Spesso parliamo di problemi geopolitici e di ecologia. Recentemente abbiamo inciso insieme un brano che si chiama Io vorrei che per te che recita: “Finché nel cielo c’è il sole, finché nell’aria c’è il vento, non resteremo mai al buio e nessun motore sarà spento”.

Edoardo Bennato, "Con Leo Gassmann buona intesa fin dal primo momento"/ Come si sono conosciuti?

Siamo perfettamente consapevoli che non si può cambiare il mondo con le canzonette; però con Gassmann c’è stima reciproca, per cui quando mi ha invitato a partecipare con lui nella serata degli ospiti al festival ho accettato”, ha spiegato ancora Edoardo Bennato. Insomma gli ingredienti per un medley indimenticabile ci sono davvero tutti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA