Edoardo Camilli, 16enne scomparso a Roma/ L’appello della famiglia: “Aiutateci a trovarlo”

Il sedicenne Edoardo Camilli è scomparso da Roma venerdì scorso. La famiglia, come riportato dal Corriere della Sera, è disperata poiché non ha sue notizie ormai da diversi giorni. È per questo motivo che ha lanciato un appello sui social network. “Aiutateci a ritrovarlo, qualsiasi informazione bella o brutta in vostro possesso vi preghiamo di contattare le forze dell’ordine o noi. Chiamateci anche in forma anonima”, ha affermato la mamma Claudia in un video.

Il ragazzo è andato via da casa venerdì pomeriggio, intorno alle 15.00, per non farci più ritorno. “Quando è uscito aveva il telefono quasi spento, si è spento subito dopo e non si è più riacceso se non per un momento subito dopo, alle 19.30, in zona Centocelle”, hanno raccontato i genitori. Non è chiaro cosa possa essergli successo. Gli inquirenti non escludono nessuna pista. Anche quella dell’allontanamento volontario. “Edoardo, se invece sei tu ad ascoltare questo messaggio torna a casa, fai in modo di farci sapere dove sei e ti veniamo a prendere, ti aspettiamo e lo affrontiamo insieme”, scrivono ancora i familiari.

Edoardo Camilli, 16enne scomparso a Roma: ricerche in corso

Le ricerche di Edoardo Camilli, il sedicenne scomparso a Roma venerdì, sono dunque tuttora in corso. Il ragazzo, che è di corporatura magra, ha i capelli castani e gli occhi verdi, al momento dell’allontanamento, indossava “un golfino grigio chiaro con la zip, pantaloni della tuta neri con tasconi laterali, scarpe Nike alte bianche col baffo azzurro”. Le sue foto sono state diffuse sui social network dalla famiglia, in modo da favorire eventuali avvistamenti. I tratti distintivi sono l’altezza elevata (1.93) e un neo chiaro sulla guancia destra.

L’appello è stato diffuso anche tra gli studenti del Gioberti di Trastevere, che il ragazzo frequenta, e nella comunità del Pd dato che fa parte dei Giovani democratici del I Municipio.











