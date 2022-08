Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato Baby K/ Un artista e musicista di Roma

Edoardo Dionea Cicconi e Baby K: un’estate d’amore

Edoardo Dionea Cicconi è il fidanzato di Baby K, l’interprete di “Bolero”. Un’estate all’insegna dell’amore per la cantante reduce dal grandissimo successo di “Mohicani”, tormentone della scorsa estate. Quest’anno la rapper e cantante ha voluto stupire i fan e il suo pubblico con un brano dal sapore nostalgico dal titolo “Bolero” in cui ha duettato con Mika. La canzone, non è passata inosservata, anzi si è fatta sentire tanto in radio, ma i fan della cantante hanno notato l’assenza dell’intro Yo Baby K che tanto ha contraddistinto le precedenti produzioni della cantante. Proprio Baby K ai microfoni di Radio Deejay ha spiegato come mai ha deciso di non inserirlo: “no, non lo dico. Ma tu non puoi capire quante persone mi abbiano chiesto perché non ci sia l’intro. Anche persone che conosco, pure Dardust mi ha detto: “Lo devi fare”, io ho risposto: “Mi sono dimenticata”. Allora in mezzo a uno shooting mi sono allontanata per fare un “Yo Baby K” ma non l’abbiamo messo. Sembra un topic ormai, ha destato molto scompiglio la sua assenza nel brano”.

Baby K/ "In Bolero c'è un retrofuturistico con sinth anni 80 con il falsetto di Mika"

Un’assenza che si è fatta sentire soprattutto per i fan che hanno immediatamente notato la mancanza dell’intro tanto amato e imitato! A parte questo l’estate 2022 è stata la conferma dell’amore di Baby K per il compagno Edoardo.

Chi è Edoardo Dionea Cicconi, fidanzato Baby K

Ma chi è Edoardo Dionea Cicconi, il fidanzato di Baby K? “Artista e musicista di Roma con sede a Firenze + Palermo, Italia”: si descrive così il giovane compagno della cantante che si occupa anche di musica visto che crea musica sul palco e arte fuori da essa, approfondendo anche la scultura, la fotografia e altri media”. Tra i due è scattato un grande amore a tal punto che la cantante sui social ha utilizzato l’hashtag “La miglior estate di sempre” a conferma che tra i due le cose vanno alla grande!

Baby K/ Perché in Bolero manca l'intro:"Yo Baby k"? Le dichiarazioni

LEGGI ANCHE:

Baby K/ "Mika? Prendo ogni canzone come una nuova avventura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA