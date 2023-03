Edoardo Donnamaria: “Antonella eliminata al GF Vip? Ecco perché”/ Poi la raggiunge a Cinecittà!

Edoardo Donnamaria, la reazione all’eliminazione di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip ad un passo dalla semifinale. Ha influito in questo esito del televoto l’appello di sua madre alla fine di una lunga e accusatoria lettera al programma, in cui chiedeva ai fan di non salvarla al televoto. Così è stato, perché Antonella ha lasciato la Casa sotto gli occhi basiti degli altri vipponi. Ma come ha reagito a tutto ciò Edoardo Donnamaria?

La reazione del fidanzato di Antonella non si è fatta attendere. Su Instagram Edoardo Donnamaria ha pubblicato una foto di Antonella, affiancata da questa didascalia: “Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu!”

Edoardo Donnamaria si fionda a Cinecittà dopo l’eliminazione di Antonella

Ma non è finita qui. Dopo aver saputo dell’eliminazione di Antonella, Edoardo Donnamaria si è messo in auto per raggiungere Cinecittà. A rivelarlo è stato proprio Alfonso Signorini in diretta alla Fiordelisi, che ha iniziato dunque a scrivergli attraverso il cellulare di Patrizia Rossetti. Antonella ha poi chiesto di poterlo incontrare ma Signorini ha ribadito il divieto agli squalificati di tornare in studio. “Lo aspetto qui, ci incontriamo dopo allora”, ha concluso Antonella dopo aver cercato invano di raggiungere Edoardo all’esterno.

