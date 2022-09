Edoardo Donnamaria, chi è e carriera concorrente Grande Fratello Vip 2022/ Da Forum alla Casa di Cinecittà

Edoardo Donnamaria: il successo a Forum e l’approdo al Grande Fratello Vip 2022

Il Grande Fratello Vip 2022 è pronto ad accogliere tra le mura di Cinecittà un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha già accumulato una ricca esperienza in televisione e radio. Edoardo Donnamaria, classe 1992, è infatti un concorrente ufficiale della nuova edizione del reality. Nato a Roma, dopo un liceo vissuto in modo travagliato si trasferisce a Milano, dove intraprende un percorso di studi in giurisprudenza. In quel periodo inizia anche a scrivere per un blog e per un giornale.

Il suo nome probabilmente è sconosciuto ai più, ma il suo volto è certamente noto per i telespettatori di Forum. Edoardo Donnamaria entra infatti a far parte della redazione del programma di Canale5 nell’estate del 2016. Accetta la proposta di iniziare questa nuova avventura professionale subito dopo essere stato contattato proprio attraverso il suo blog. Entra così nell’organico della trasmissione e inizia a lavorare con Barbara Palombelli.

Edoardo Donnamaria, la carriera in televisione e in radio

Edoardo Donnamaria inizia da giovanissimo la gavetta nel mondo della televisione e dello spettacolo. Nel 2018 si laurea e chiude il blog, decidendo così di dedicarsi esclusivamente alla televisione e all’impegno con Forum. La sua breve ma sinora ricca carriera vanta anche un’esperienza nel mondo della radiofonia: nel 2021 decide infatti di tuffarsi a capofitto in radio andando in onda su RTL 102.5, il sabato e la domenica, dalle 13.00 alle 15.00 nel programma “Miseria e nobiltà – weekend”.

Il Grande Fratello Vip 2022 rappresenta per lui una ghiotta opportunità per mettersi in mostra sul piccolo schermo e, dunque, per farsi conoscere ad un pubblico piuttosto ampio. Dopo settimane di indiscrezioni, alla fine il suo nome rientra nel cast ufficiale della nuova edizione del reality. Alfonso Signorini ha deciso di scommettere su di lui: giovane e promettente, la sua carriera potrebbe ricevere dal programma una svolta significativa.

