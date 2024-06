Carolina Russi, la figlia di Anna Pettinelli pizzicata con Edoardo Donnamaria/ Insieme ad un evento: la foto

Edoardo Donnamaria con Carolina Russi al concerto di Radio Zeta: è amore?

È arrivato un nuovo amore nella vita di Edoardo Donnamaria, dopo la fine della storia d’amore con Antonella Fiordelisi? Il giovane conduttore radiofonico, nonché volto di Forum, si è fatto conoscere al grande pubblico nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip e, nella Casa di Cinecittà, ha intrecciato una relazione sentimentale con l’ex schermitrice, modella ed influencer, poi naufragata dopo la fine del reality. Da quel momento in poi Donnamaria è sparito dai radar del gossip, per poi ritornarci prepotentemente nelle ultime ore attraverso una segnalazione social.

Come riportato da Novella 2000, infatti, l’ex gieffino sarebbe stato pizzicato in lieta compagnia di Carolina Russi. Lei, oltre ad essere la figlia della prof di canto di Amici Anna Pettinelli, è anche una giovane speaker radiofonica di Radio Zeta, l’emittente facente parte del gruppo di RTL 102.5 e in cui lavora anche lo stesso Donnamaria. I due, in particolare, sono stati beccati lo scorso 31 maggio all’evento musicale Radio Zeta Future Hits Live 2024, andato in onda su TV8 e organizzato da Radio Zeta.

Edoardo Donnamaria e Carolina Russi: la foto che accende il gossip sul web

Edoardo Donnamaria e Carolina Russi hanno dunque preso parte al medesimo evento, organizzato dalla medesima emittente radiofonica per cui lavorano. Nulla di strano fin qui, senonché, come mostra una fotografia circolante sui social, i due sembravano abbracciati mentre assistevano seduti al concerto. Le interpretazioni degli utenti si sono però spaccate: c’è chi è convinto che l’ex gieffino si sia semplicemente appoggiato alla transenna con il braccio e chi, invece, ritiene che quello sia stato un vero e proprio abbraccio alla collega.

La foto è sfocata e dunque non è chiaro quale sia la verità, in molti hanno però ipotizzato una papabile liaison tra i due: la coppia sta insieme?

Questa foto è per tutte quelle che stanno dicendo che lui era ironico ieri e che stavano lì hanno visto ma continuano a coprirlo come l’amica di famiglia e altre, felice che si è rifatto una vita basta che mollate lei che è sempre stata sincera #fiorde #donnalisi #drojette pic.twitter.com/WaBl8WjIBm — Arianna 27 (@Arianna27747957) June 3, 2024













