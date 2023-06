Edoardo Donnamaria concorrente a L’Isola dei Famosi? “Certo che lo farei!”/ E sul ritorno a Forum svela…

Edoardo Donnamaria ammette che parteciperebbe all’Isola dei Famosi

Quella al Grande Fratello Vip 7 potrebbe non essere l’unica avventura di Edoardo Donnamaria in un reality. A pochi mesi dalla conclusione di un lungo percorso nella Casa di Canale 5, l’ex gieffino ammette che non si tirerebbe indietro se arrivasse la proposta per partecipare ad un altro format ben noto di Canale 5. La domanda a Edoardo è arrivata nel corso di una diretta tenuta su Instagram insieme all’amico Matteo Diamante – e durante il quale Edoardo si è lasciato andare ad uno sfogo contro gli haters.

Proprio Matteo Diamante ha deciso di leggere alcune delle domande dei follower presenti alla diretta e una di queste riguardava la possibile partecipazione di Edoardo Donnamaria alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. “Io concorrente? Perché no, certo che la farei!” è stata la risposta decisa del cantante.

Tra le domande poste a Edoardo Donnamaria nel corso della diretta ne è giunta anche qualcuna sul suo futuro a Forum. C’è chi gli ha chiesto come mai non fosse più tornato nel programma di Canale 5, chi invece si è preso gioco di lui, ipotizzando la sua ‘cacciata’ dallo show. Ipotesi alle quali Edoardo ha replicato stizzito: “Forum è finito, queste che vanno in onda ora sono le repliche. Quando sono uscito mancava circa un mese alla fine, è inutile che mi dite che non ci sono!” Così ha concluso con una risposta ironica: “Se torno a Forum a settembre? Arriva Drojette (suo nome d’arte da cantante, ndr) a Forum”.

