Edoardo Donnamaria crolla: “Antonella? Sono l’unico che si impegna per la coppia”/ Lei non perdona…

Antonella Fiordelisi, è davvero finita con Edoardo Donnamaria al GF Vip? Il consiglio di Davide

Antonella Fiordelisi non sembra ancora essere pronta a tornare sulla sua decisione di chiudere definitivamente con Edoardo Donnamaria. Le liti e gli attacchi avvenuti durante la scorsa diretta l’hanno portata a decidere che è tempo di continuare questo percorso da sola.

“Quando una coppia ha più bassi che alti significa che non ha senso esistere.” ha d’altronde dichiarato Davide Donadei, che con Antonella ha stretto un’amicizia. A lei il gieffino ha infatti consigliato di chiuderla con Edoardo ed essere finalmente tranquilla. Lei, d’altro canto, ha accusato Donnamaria di averla messa “in cattiva luce con il tuo gruppetto che applaudiva. – per poi aggiungere – Da adesso in poi io sono sola come lo sei tu. Io e te per quanto mi riguarda non stiamo più insieme“.

Edoardo Donnamaria crolla dopo la rottura con Antonella

Da solo in confessionale, Edoardo Donnamaria è allora crollato. Nonostante le liti degli ultimi giorni, il gieffino non è pronto a chiudere in quanto davvero innamorato di Antonella. “Sono convinto che ci sono ancora troppe cose che dobbiamo fare insieme, che dobbiamo capire l’uno dell’altro.”, ha dichiarato Edoardo nella solitudine del confessionale, aggiungendo però con tono amaro “Ho la perenne sensazione di essere l’unico ad impegnarsi perché questa relazione continui.” Se Edoardo è dunque pronto a tornare insieme ad Antonella, quest’ultima continua da sola per la sua strada. Il web però si chiede quanto durerà…

