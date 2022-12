Edoardo Donnamaria: famiglia contro Antonella Fiordelisi?/ Regalo “inquietante” e…

Edoardo Donnamaria, i regali “criptici” della sua famiglia: una dura presa di posizione contro Antonella Fiordelisi?

E’ stato un Natale piuttosto movimentato per Edoardo Donnamaria al Grande Fratello VIP 2022, alle prese coi regali “particolari” da parte della sua famiglia. Nello specifico, il gieffino, ha ricevuto una bambolina voodoo con il cuore spezzato e la scritta ex. Un regalo che molti internauti hanno interpretato come una dura presa di posizione nei confronti di Antonella Fiordelisi. Edoardo, ovviamente, ha dovuto ragionarci su prima di arrivare ad una conclusione e alla fine, anche lui, è giunto alla seguente interpretazione.

“Sono stato un’ora con Tavassi a cercare di capire e non siamo riusciti a capire. Appena li ho messi via ho avuto il flash su una delle due parti… non è positivo. Capito che malati che sono? Pure mio padre mi ha scritto una poesia e c’è un punto… dove mi sta dicendo che è inutile chiedergli consigli”, la considerazione di Edoardo. “Hanno fatto anche altri regali che non gli hanno fatto passare e mi hanno mandato in trip totale con questi regali. E’ una cosa che io avevo detto anche prima di entrare su di lei…”, ha continuato Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i suoi genitori temono che lei lo ferisca?

Insomma la piega che ha preso il rapporto tra Edoardo ed Antonella, probabilmente, non sta facendo impazzire di gioia la famiglia del ragazzo. Il vippone, tuttavia, confrontandosi con La Murgia ha fatto capire di non avere le idee molto chiare. “Però l’altro mio fratello dice che è curioso di conoscere Antonella. Sono legato con entrambi io ma con Ale (quello del rebus, ndr) di più… ma anche mia madre le fa i regali (ad Antonella, ndr). Cosa pensano loro? Così e così… perché loro non mi hanno mai visto stare male per una donna, ci sta che ci rimangono così..”, ha continuato ancora Donnamaria. Edoardo ha espresso parecchie perplessità sui regali ricevuti da parte dei suoi famigliari e a proposito del rapporto con Antonella Fiordelisi, è certo che i suoi genitori vogliano proteggerlo.

