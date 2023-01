Edoardo Donnamaria fluido? “Ecco come stanno le cose con Alberto De Pisis”/ Parla l’amica Carolina Pettinelli

Edoardo Donnamaria è sessualmente fluido? Parla l’amica Carolina Pettinelli

Carolina Russi Pettinelli, migliore amica di Edoardo Donnamaria, è stata ospite nella puntata di “Casa Pipol” dell’11 gennaio 2023, esponendosi su alcuni retroscena riguardanti il gieffino. Oltre alla sua opinione su Antonella Fiordelisi, la figlia di Anna Pettinelli ha detto la sua anche sul rapporto che Edoardo ha instaurato nella Casa del Grande Fratello Vip con Alberto De Pisis.

Proprio Donnamaria, all’inizio della sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 7, si è definito ‘fluido’, parlando chiaramente di sfera sessuale. Si è parlato di vero e proprio ‘coming out’, il che ha attirato la curiosità del pubblico visto anche il palese interesse di Alberto nei suoi confronti.

Carolina Pettinelli: “Edoardo fluido? Non in quel modo…”

A chiarire meglio questa affermazione è stata Carolina Pettinelli che, durante l’intervento a Casa Pipol, ha dichiarato: “Secondo me parlare di fluidità è inappropriato. Secondo me, conoscendo bene lui, tra gli amici si danno il bacetto simpatico, ma non è in quel modo. Io credo che lui l’abbia detto in base al rispetto che ha lui per la sessualità tutta, non per esperienza personale.” Parole queste che eliminerebbero le ultime speranze di tutti quei telespettatori del GF Vip che fino ad oggi hanno continuato a tifare per la coppia romantica Donnamaria-De Pisis.

