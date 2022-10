Edoardo Donnamaria, il gesto hot sotto la coperta/ Indecente o una esagerazione?

Edoardo Donnamaria: cosa ha fatto sotto la coperta?

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 è sempre più evidente l’intesa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Negli ultimi giorni i due sono stati più volte avvistati insieme a scambiarsi abbracci, grattini e coccole sotto le coperte. Proprio uno di questi momenti tra i due ha generato un polverone sui social. Le telecamere del reality show di Canale 5 hanno catturato un gesto inconsueto del volto di Forum: Edoardo e Antonella sono accoccolati sotto una coperta sulle sdraio del giardino, l’influencer sonnecchia e occhi chiusi, mentre Donnamaria fuma la sigaretta elettronica e per qualche istante porta una mano sotto la coperta. Poi accarezza il viso di Antonella. “Molti, sui vari social, sono convintissimi che l’episodio sia stato di cattivo gusto ed abbia superato ampiamente i limiti della decenza”, si legge sul portale The Pipol.

Edoardo Donnamaria: il gesto indecente o esagerazione?

Sui social in molti hanno criticato le immagini di Edoardo Donnamaria: “Che schifo è un indecenza….. Quest’edizione è nata molto male e sta finendo peggio…. È uno schifo…. Spero che si stiano valutando tutti questi episodi inquietanti” e “Ma quando la chiusura di questo programma diseducativo? Quando? Indecenti, vergognosi”, hanno commentati alcuni utenti su Instagram. Altro invece difendono il volto di Forum: “Primo lei non stava dormendo secondo lui lo dice scusa per la gomitata e le dà una carezza” e “Sempre a pensare male siete voi, vi dovete vergognare”. L’episodio verrà ripreso questa sera in puntata? Quel che è certo è che Antonella Fiordelisi ha ammesso un certo interesse nei confronti di Edoardo: “Edo c’ha un ca**o di carattere! Un po’ marpione però e ci sta tutta. Se mi piace Edoardo? Dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico”, ha detto parlando con Carolina Marconi.

