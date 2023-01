Edoardo Donnamaria, in radio fa battute su Antonella Fiordelisi/ Lei scoppia a piangere, è crisi?

Edoardo Donnamaria: preoccupato dopo la diretta in radio

Edoardo Donnamaria è stato uno degli speaker della prima puntata di GF VIP Radio. Durante la messa in onda, ha spiegato le motivazioni della sua nomination: ha mandato al televoto Oriana Marzoli solo per spronarla a migliorarsi. La venezuelana ha accettato le scuse anche se pensa che lui posso essere stato influenzato da Antonella Fiordelisi. Inoltre quando Edoardo si è avvicinato ad Oriana per chiarire dopo la nomination, Antonella è andata su tutte le furie.

Terminata la diretta, Edoardo si è ritirato nel cortile, preoccupato per la reazione di Antonella dopo quello che lui ha detto in radio. Secondo Micol Incorvaia si capiva chiaramente che il suo intento fosse scherzoso, ma non esclude che la Fiordelisi possa essersi offesa. Edoardo Tavassi si è accorto che Antonella e Nikita hanno preso degli appunti: un nuovo pretesto per litigare? Giale, invece, ha notato che al termine della diretta radiofonica, Antonella ha iniziato a piangere.

Edoardo Donnamaria: si aspetta delle scuse da Antonella

Anche Alberto De Pisis e Luca Onestini hanno cercato di tranquillizzare Edoardo Donnamaria: lui non ha detto nulla di grave, ma Antonella Fiordelisi è molto permalosa e se la prende sempre per questioni sciocche. Micol Incorvaia ha fatto notare a Edoardo che forse sarebbe stato meglio evitare il lancio della canzone per “quando i Donnalisi si lasceranno”. Donnamaria ha ribadito le sue buone intenzioni ma questa volta non sarà lui a fare il primo passo per riallacciare il rapporto con Antonella. Infine Tavassi ha espresso il suo dispiacere perché nessuno in casa ha invitato Antonella a prendere con ironia le battute dette in radio: “Lei è circondata di persone che le danno ragione a prescindere. Se si crea il litigio, si creano malumori”. I Donnalisi riusciranno a chiarirsi?

