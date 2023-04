Edoardo Donnamaria, la canzone dedicata ad Antonella prima su iTunes/ Lui: “Ma è possibile?”

Edoardo Donnamaria, il suo brano dedicato ad Antonella Fiordelisi è primo su iTunes

Dopo un percorso molto tortuoso, fatto di continue liti e disaccordi nella Casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono ritrovati fuori, iniziando una storia d’amore che procede oggi a gonfie vele. Appena uscito dalla Casa, in attesa dell’incontro con Antonella, Edoardo le ha scritto una canzone, ‘Il cielo stanotte’, pubblicata poi il 4 aprile. Per chi infatti non lo sapesse, Drojette – questo il nome d’arte scelto da Donnamaria – è anche un cantante e ha già lanciato vari singoli a partire dal 2021, anno in cui ha debuttato sulla scena musicale.

“Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? Ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa“, è stata la reazione di Antonella Fiordelisi dopo aver scoperto di questo gesto speciale del fidanzato.

Edoardo Donnamaria primo su iTunes: “Ditemi se è possibile”

Ieri, 4 aprile, il brano ha dunque fatto il suo esordio su tutte le piattaforme, e tanti sono stati gli ex gieffini a condividere, attraverso i loro profili social, l’uscita del singolo di Edoardo. Poche ore fa, Donnamaria, incredulo, ha pubblicato una storia su Instagram, annunciando a tutti di essere primo nella classifica iTunes. “Adesso io, che non voglio fare il figo perché non mi riesce – riesce molto meglio a lei – vi pubblico una cosa nella prossima storia. E voi mi dite se questa cosa è possibile oppure no.” ha scritto Edoardo incredulo, mostrando quindi la classifica. In questa il suo brano è primo, segue al secondo posto “Mon Amour” di Annalisa e a seguire “Supereroi“ di Mr Rain e al quarto posto “Flowers” di Miley Cyrus.

