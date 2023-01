Edoardo Donnamaria, perché l’asciugamano in testa?/ Un consiglio della….

Edoardo Donnamaria: perché porta l’asciugamano in testa?

Chi guarda il Grande Fratello Vip 7 si sarà accorto che Edoardo Donnamaria porta spesso un asciugamano sopra la testa. Sui social in molti si sono chiesti il perché: “Ma perché Edoardo D si mette un asciugamano in testa? Qualcuno conosce il motivo?”, “Ma perché Edoardo gira da due giorni con l’asciugamano in testa?”. E ancora: “Domanda: Ma Edoardo ha il velo in testa in segno di castità? È da pomeriggio che ha un asciugamano in capo!”, ha ironizzato un utente su Twitter.

La soluzione del mistero è molto più semplice del previsto. Sembra infatti che si tratti di un consiglio della sua parrucchiera in modo che i capelli si asciughino naturalmente senza gonfiarsi troppo: tenendoli “schiacciati” con l’asciugamano in testa, i capelli non si gonfiano.

Ironia sui social

Ovviamente la scelta di Edoardo Donnamaria di girare spesso per casa con un asciugamano in testa è stata più volte commentata con ironia dagli utenti di Twitter: “Edoardo D con quell’asciugamano in testa mi ricorda Oppini quando facevano i promessi sposi al GF”, ha scritto uno spettatore. Ancora: “Vi prego non è credibile quando parla Edoardo con quell’asciugamano in testa” e “Edoardo è impegnato in una relazione ufficiale con l’asciugamano!”. Giulia Salemi farà leggere al volto di Forum alcuni dei commenti che riguardano il suo look? Lo scopriremo questa sera, lunedì 30 gennaio, su Canale 5.

