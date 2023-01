Edoardo Donnamaria sta male al GF Vip?/ Vipponi preoccupati:”Vomita di nascosto, parla da solo. Sta di merd*”

Edoardo Donnamaria sta male al GF Vip? Vipponi allarmati

Retroscena choc quelli che stanno uscendo in queste ore su Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Il gieffino è nuovamente in crisi con Antonella Fiordelisi con la quale, nei giorni scorsi, sono scoppiate accese liti, finite tra lacrime e crolli emotivi. Ad allarmare sono però soprattutto le condizioni di Edoardo.

Riuniti in cortiletto, Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Attilio Romita hanno discusso del clima di tensione che c’è in Casa tra Antonella ed Edoardo, dicendosi fortemente preoccupati per le condizioni di quest’ultimo che sarebbe arrivato a vomitare di nascosto.

È stato Luca Onestini a rompere il silenzio dichiarando: “Ieri non l’avete visto, ma ora lo dico perché mi sono rotto i cogl*oni. L’ho visto di prima mattina vomitare là dietro appena alzato perché sta di merd*. Io ho bisogno di aiutarlo perché questa situazione lo distrugge. Ma non ve ne rendete conto? – e ha continuato – Quando uno va a vomitare là dietro in un angolo di nascosto, dietro un led, è una roba vera. Non è una roba finta come vedo dall’altra parte [Antonella, ndr] solo per attirare l’attenzione“.

“Io l’ho trovato a dormire lì scalzo al freddo, fuori, solo, c’erano 6 gradi, gli ho buttato una coperta sopra“, ha allora aggiunto Edoardo Tavassi, seguito da Attilio Romita che ha aggiunto: “Io invece l’ho visto che parlava da solo“. Romita ha quindi avvertito Edoardo che fuori le cose non andranno meglio tra loro: “Ami Antonella e si vede, ma fuori ti aspetta una vita di una donna che non ti metterà mai al primo posto“.

