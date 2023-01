Edoardo e Antonella, crisi nera al GF Vip: “È davvero un cane, è cambiato”/ Onestini la accusa: “Lo reprime”

Edoardo e Antonella, crisi nera al Grande Fratello Vip e nuove pesanti accuse

Nuova crisi per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7 e, questa volta, più nera che mai. In questi ultimi giorni sono volate parole molto pesanti tra i due fidanzati che, pur dicendo di amarsi, non disdegnano insulti e accuse. A scatenare la scintilla l’amicizia tra Edoardo e Oriana Marzoli ma, ad accende la miccia, è stato l’appellativo ‘cane’ che la Fiordelisi è tornata a dare al fidanzato.

Un appellativo da lei ribadito anche in un nuovo confessionale: “Aveva ragione Dana allora, sei davvero il cane di Oriana! – ha dichiarato la Fiordelisi parlando di Edoardo; per poi aggiungere – Vedo due persone diverse. Se mi rispondi così allora è vero. Io non lo vedo complice come una volta, è una cosa brutta.”

Edoardo Donnamaria ha allora cercato consiglio tra i suoi amici più stretti del GF Vip. Luca Onestini lo ha invitato a non farsi influenzare troppo da Antonella: “A volte ho la sensazione che ti fai influenzare da queste cose, anche il fatto con Oriana che la nomini non me l’aspettavo. – gli ha detto – La vuoi bene e la nomini? Secondo me tu hai una tua personalità e non devi aver paura di dire o di fare quello che pensi e ti sembra giusto fare.” Poi in confessionale ha parlato della Fiordelisi, dicendo di lei: “Cerca di opprimerlo e reprimerlo. […] Questa per me è follia”. Anche Oriana ha infine commentato il comportamento di Antonella con Edoardo: “Non vuole che io abbia questo rapporto di amicizia con lui, cerca sempre di allontanarmi dalle persone con cui sto legando.” ha sentenziato.

