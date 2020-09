Edoardo e Gabriella Perino, figlio e compagna Gerry Scotti/ “La mia grande gioia”

Edoardo e Gabriella Perino sono rispettivamente figlio e compagna di Gerry Scotti, uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico. L’incontro con Gabriella è avvenuto fuori la scuola di Edoardo, il figlio nato dal matrimonio del conduttore con Patrizia Grosso. La fine del matrimonio con l’ex moglie non è stato facile per il conduttore che a Vanity Fair ha raccontato: “non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Però ho preso una casa vicino a loro, lo potevo accompagnare a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”. Dopo la fine del matrimonio con Patrizia, Gerry Scotti ha trovato la serenità con Gabriella con cui condivideva lo stesso dolore per la fine di una precedente relazione. “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile – ha detto il conduttore – “ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”. Nel 2004 Gerry ed Edoardo sono diventati una coppia e da sedici anni sono più innamorati e complici che mai al punto che nel 2011 hanno deciso di andare a convivere insieme. “È una donna di grande carattere – ha detto Gerry Scotti -, mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”.

Edoardo, il figlio di Gerry Scotti: “ho fatto di tutto per essergli vicino”

Oltre all’amore per la compagna Gabriella Perino, Gerry Scotti è follemente innamorato del figlio Edoardo nato il 10 marzo del 1992 dal matrimonio con la ex moglie Patrizia Grosso. Nonostante abbia intrapreso una carriera nel mondo della televisione, lavorando peraltro come inviato in una edizione de Lo Show dei Record condotto da papà Gerry, Edoardo ha preferito lavorare dietro la quinte occupandosi della regie per diversi programmi nelle reti Mediaset, Rai e Sky tra cui “Cucine da incubo”. E’ l’unico figlio del conduttore che parlando proprio del loro rapporto ha confessato: “a causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino”. Forse proprio per questo motivo, Gerry Scotti non gli ha fatto mai mancare nulla: “è cresciuto negli agi e ha sempre avuto tutto quello che desiderava. Però gli ho posto dei freni”. Nonostante gli impegni e il lavoro però padre e figlio hanno un rapporto bellissimo come ha precisato anche lo stesso conduttore che è riuscito nel suo obiettivo crescere un ragazzo felice: “questa è la mia grande gioia!”.



