Edoardo e Guendalina Tavassi, lite all’Isola: “Dici sempre cazz*te”/ Lui: “Vado via!”

Edoardo e Guendalina Tavassi sono arrivati in Honduras solo pochi giorni fa, eppure la loro permanenza all’Isola dei Famosi 2022 si fa già complicata. Non sono gli altri concorrenti a minare la loro tranquillità ma le dinamiche interne alla coppia. Edoardo e Guendalina hanno infatti già litigato furiosamente. È accaduto proprio nelle ultime ore, così come mostrato nel daytime dell’Isola dei Famosi in onda il 6 aprile su Canale 5.

Edoardo Tavassi ci prova con Estefania, e Roger?/ Chi la conquisterà sul'Isola dei Famosi 2022...

Che i due abbiano un rapporto un po’ litigarello è cosa nota, d’altronde tra fratello e sorella è spesso così. Lo stesso è accaduto durante un confessionale all’Isola, quando Guendalina ha sottolineato una serie di difetti del fratello, tra cui il suo essere pigro. Questo atteggiamento ha scatenato l’ira di Edoardo, che si è dunque scagliato contro la sorella.

Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi/ Dedica romantica e messaggio dai figli Chloe e Salvatore?

Edoardo Tavassi sbotta contro la sorella Guendalina e minaccia di lasciare l’Isola dei Famosi

“Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare.” ha sbottato Edoardo Tavassi, arrivando poi a minacciare di andare via e lasciare l’Isola dei Famosi: “Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione.” Lo sfogo di Edoardo è quindi proseguito: “Guendalina, a me non mi va di sentire stron…te. Io sento stron…te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Non voglio sentire stron..te, tutto il tempo a dire caz..te”. I due, insomma, hanno discusso in playa in modo acceso ma l’allarme è poi rientrato. Edoardo, in confessionale, ha ammesso che litigi come questo all’Isola non mancheranno, perché il loro rapporto è fatto anche di questo.

LEGGI ANCHE:

Diana Del Bufalo, ex fidanzata Edoardo Tavassi/ Lui sbarca all'Isola dei Famosi, lei…

© RIPRODUZIONE RISERVATA