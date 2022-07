Edoardo e Nicolas vs Carmen Di Pietro “Sembra un’ascella che ti sei messa sui piedi”/ Le bocciano scarpe e…

Edoardo Tavassi scherza con Carmen Di Pietro: la simpatica reunion degli ex naufraghi…

Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono stati protagonisti di una simpatica reunion. A pochi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi, i quattro naufraghi si sono ritrovati a cena insieme a Roma. In molti avrebbero desiderato vedere questi quattro naufraghi in finale ma purtroppo Edoardo è stato costretto a ritirarsi per problemi di salute mentre Alessandro ha privilegiato lo studio. Ieri sera, Carmen, Edoardo e Nicolas hanno condiviso sui social i momenti più belli del loro incontro e non sono mancati i siparietti divertenti. Edoardo Tavassi ha preso in giro Carmen Di Pietro per le sue scarpe. Nicolas Vaporidis ha commentato: “Sembra un’ascella che ti sei messa sui piedi”.

Carmen Di Pietro ancora una volta è stata la vittima di questa reunion ed è stata presa di mira anche dal figlio Alessandro. Edoardo poi approfittando della gelosia di Carmen di Pietro nei confronti del figlio ha tirato un brutto scherzo alla donna. Rivolgendosi ad Alessandro gli ha detto: “Dopo io e te andiamo sulla Salaria”. Carmen Di Pietro l’ha però mandato a quel paese. I quattro ex naufraghi sono ormai inseparabili anche se in molti hanno notato l’assenza di Guendalina Tavassi alla cena. Edoardo, Carmen, Nicolas e Alessandro hanno trascorso una serata all’insegna del divertimento e della pizza. Non sono mancati i siparietti tra Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro: “A te spetta solo la razione di riso, non sei leader e non hai vinto la prova ricompensa”, ha scherzosamente detto Edoardo.

Edoardo e Tavassi e Nicolas Vaporidis pronti ad un nuovo reality?

Tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi è sbocciata una bella amicizia. L’Isola dei Famosi è appena terminata ma il fratello di Guendalina pensa già a nuove avventure. In un’intervista a Fanpage, Edoardo Tavassi ha rivelato di voler partecipare a Pechino Express proprio in compagnia dell’attore: “Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza. Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami”. La loro amicizia è sbocciata pian piano trasformandosi in qualcosa di importante. Lo stesso Vaporidis in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato: “Un rapporto nato in punta di piedi e diventato sempre più importante. Lui mi ha aiutato ad aprire la mia porta leggera, gioiosa, ludica meno seriosa”.

