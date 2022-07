Carmen Di Pietro e il tornado in Honduras “Piangevamo tutti”/ Il retroscena dopo l’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro ricorda il tornado all’Isola dei Famosi: “Piangevamo tutti”

Non mancano retroscena sull’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, conclusasi lo scorso lunedì 27 giugno. Tornati dall’Honduras, i finalisti si sono raccontati al pubblico che li ha seguiti, rivelando alcuni aspetti di questa avventura rimasti inediti. È stato così anche per Carmen Di Pietro che, intervistata da Fanpage, ha ricordato in particolare il momento in cui lei e gli altri naufraghi sono stati costretti ad abbandonare l’Isola a causa di un forte nubifragio, una “specie di tornado”, racconta.

Carmen Di Pietro, ricordando quei momenti e la preoccupazione del figlio Alessandro Iannoni, rivela: “Il terzo giorno all’Isola è arrivato l’uragano e ci hanno portati via da lì in un hotel, piangevamo tutti e c’era una specie di tornado. A quel punto Alessandro mi ha detto: “Mamma, ma tu non me l’avevi descritto così”. “Eh ma quando ho fatto l’Isola l’uragano non c’era”, gli ho risposto.”

Tornado a parte, l’avventura per Carmen e, soprattutto per Alessandro Iannoni, è stata indimenticabile. La Di Pietro racconta che il figlio non ha avuto alcun dubbio sul partecipare al reality “ha detto subito di sì, gli piaceva l’idea dell’avventura.” Nonostante il grande successo riscosso dal ragazzo alla sua prima vera avventura televisiva, non è nei progetti di Alessandro, almeno secondo mamma Carmen, continuare nel mondo dello spettacolo: “Lui lavorare nel mondo dello spettacolo? Non c’è questo problema, non vuole fare questo lavoro, tant’è che lui finito il contratto il 23 maggio ha detto basta ed è tornato all’università.” ha tagliato corto la Di Pietro sul tema.

