Edoardo Ercole, figlio Serena Grandi/ “È gay e mi ha resa felice”

Edoardo Ercole, classe 1989, è il figlio di Serena Grandi e Beppe Ercole, mancato nel 2010. Il ragazzo è finto sotto i riflettori durante la partecipazione della madre al “Grande Fratello Vip”, nel 2017. Durante la sua permanenza nella casa, infatti, l’attrice aveva fatto outing per il figlio. Poco dopo Edoardo Ercole ha deciso di fare coming out nel bel mezzo di una diretta radiofonica con “Casa M20”: “Sin da piccolo, mi sono sempre sentito attratto dagli uomini, e mia madre lo ha sempre saputo”, ha detto Edoardo Ercole ai microfoni dell’emittente radiofonica. Sulle pagine del settimanale “Chi”, in un’intervista doppia con la madre appena uscita dal “GF Vip”, Edoardo ha detto: “Noi siamo cresciuti così. Ti ricordi quando a 17 anni mi hai regalato una borsa di Hermès? Ci siamo messi a ridere entrambi. E non ci siamo mai posti il problema. Abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a sdrammatizzare la mia realtà”.

Corinne Clery, nemica-amica Serena Grandi/ Dalla lite al GF Vip all'amicizia

Edoardo Ercole: il rapporto speciale con Serena Grandi

Edoardo Ercole, molto attivo sui social, è altrettanto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Qualche tempo fa aveva rivelato, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, di aver avuto una breve relazione con un concorrente di una passata edizione del “Grande Fratello Vip”: “Beh non è proprio il massimo sentirsi dire ‘sei mai stato’, è più carino dire ‘hai mai avuto un flirt’. Adoro, queste domande mi sdilinquiscono, mi galvanizzano. Comunque sì, risale ad un po’ di tempo fa ed ha partecipato al Grande Fratello Vip, se intendi questo per famoso”, senza però fare il nome del concorrente. La madre Serena Grandi ha sempre parlato con orgoglio del figlio: “Mio figlio mi ha resa felice, ha riempito di gioia la mia vita che è sempre stata circondata dagli omosessuali, soprattutto i costumisti: non ho avuto amici che non fossero gay. Ammetto che ritrovarmene uno in casa è stato inizialmente uno shock ma di questo sono tanto felice: ha una marcia in più”, ha detto tempo fa al Corriere Romagna.

LEGGI ANCHE:

Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi/ "Io e Corinne ci siamo massacrate e lui.."Serena Grandi lascia Rimini per il nuovo fidanzato?/ "Pronta a trasferirsi a Milano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA