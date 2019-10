Edoardo Ercole, figlio Serena Grandi: “Fabiana è mia sorella”/ “Spero sia vero…”

Edoardo Ercole ha una sorella scoperta. Il figlio di Serena Grandi, ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 1° ottobre, conferma di avere una sorella, figlia del padre Beppe Ercole. Tutto è nato la scorsa estate quando Serena Grandi, su Instagram, ha pubblicato una vecchia foto in cui è con il suo amato marito Beppe Ercole, scomparso nel 2010. “A volte i ricordi fanno bene all’anima. E dall’amore vero, immenso è nato Edoardo Ercole“, ha scritto Serena Grandi sotto la nostalgica foto. Tra i tanti commenti è arrivato quello di una donna che ha scritto: “mio padre bellissimo“. Uno choc per Serena Grandi che ha risposto: “mio padre?“. La donna in questione si chiama Fabiana, nata da una storia segreta tra Beppe Ercole ed un’altra donna. Il marito di Serena Grandi decide di tenere segreto tutto e la piccola Fabiana viene trascorre del tempo in un istituto fino a quando non viene adottata dalla principessa Paola Chiaia. Dopo dieci anni dalla morte del padre, Fabiana ha scritto una lettera a Barbara D’Urso per poter abbracciare per la prima volta il fratello Edoardo.

EDOARDO ERCOLE: “SPERO CHE FABIANA SIA DAVVERO MIA SORELLA”

Edoardo Ercole ammette di essere felice dell’esistenza di una sorella. A Barbara D’Urso a cui ha affidato le indagini del caso per evitare di ricevere brutte sorprese, il figlio di Serena Grandi confessa di essere felice di poter avere nella propria vita una sorella sulla quale poter contare e con cui confidarsi. “Sono contento perchè questa cosa è arrivata a te e tu hai i mezzi per potermi aiutare a capire effettivamente qual è la realtà. Però, spero vivamente che sia vero perchè c’è stato un periodo in cui mi sono sentito molto solo e sapere che ci sia qualcuno che possa capirmi quanto una sorella mi rende davvero felice” – ammette Edoardo. “Tua madre, Serena Grandi, come l’ha presa?”, chiede Barbara D’Urso. “Era molto emozionata perchè io ho anche un’altra sorella con la quale non ho un rapporto. Si vocifereva che mio padre avesse avuto una sorella, ma non lo sapeva”, aggiunge Edoardo. “Credo che lei e mio padre si siano frequentati, ma sempre in segreto”, conclude Edoardo che spera di poter incontrare presto sua sorella affidandosi alle indagini della redazione di Barbara D’Urso.

