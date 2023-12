Edoardo Franco: “Ho rifiutato il Grande Fratello, ecco perché”/ “Giudici di Masterchef? Mai più sentiti”

Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia 12, svela: “Non avevo alcun interesse a partecipare al programma, poi…”

A sole 24 ore dall’inizio della nuova edizione di Masterchef Italia, il vincitore dello scorso anno, Edoardo Franco, ha rilasciato una lunga intervista a SDL.TV, raccontando retroscena del programma, della finale ma anche com’è cambiata la sua vita dopo il trionfo nella scorsa edizione.

Edoardo è partito però dal principio, spiegando cosa accade quanto tempo passa dal ‘provino’ che vediamo in TV all’esito dei tre giudici: “Il tempo di far la cucinata e poi mi hanno detto che ero dentro, tutto in quaranta minuti. Io ci credevo, ero convinto che sarei entrato, però ero allo stesso tempo incredulo quando ce l’ho fatta.” ha raccontato Franco. Poi ha aggiunto: “Io non avevo alcun tipo di interesse a partecipare al programma, poi si è iscritto il mio migliore amico e mi sono iscritto anche io ed è andata così.”

Edoardo Franco: “I giudici di Masterchef Italia? Mai più visti e sentiti”

Da quell’iscrizione, Edoardo ha iniziato un percorso ricco di successi che lo ha portato a conquistare un posto in finale. “Cosa ricordo della finale? Ero molto consapevole che non sarei riuscito a finire il dolce. Sono sempre stato molto lucido. – ha raccontato – Ricordo nitidamente quando sono entrati i miei genitori che ho accolto senza molto calore ma solo perché ero nella mia bolla, mi destabilizzava l’esterno. Ricordo quando ho pianto per i complimenti di Cannavacciuolo, il momento della vittoria con mia mamma che mi salta addosso…”

E a proposito di Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri ha spiegato poi di non averli più né visti né sentiti dopo Mastrechef: “Rapporti con i giudici? Non ne ho con nessuno, perché un giudice deve rimanere imparziale e non può avere contatti al di fuori del programma con i concorrenti. Non li ho mai visti né sentiti dopo l’edizione. Credo sia anche una regola aziendale.”

Edoardo Franco e il Grande Fratello: “Mi hanno contattato ma ho rifiutato perché…”

Rimanendo poi in tema vittoria, Edoardo Franco ha aggiunto: “Secondo me poteva vincere Bubu, Nicola, Olivier, Hue. Se sono arrivato in finale è anche perché alcuni di loro hanno fatto delle cazz*te e sono usciti prima. Ci vuole anche fortuna.” E sul montepremi portato a casa: “I soldi della vincita sono bloccati su un conto e li gestisce mia madre. Spendo quelli che guadagno ora.”

Infine Edoardo ha confermato le voci di contatti per partecipare al Grande Fratello: “Sono stato contattato e l’ho rifiutato il Grande Fratello. Io ho pensato semplicemente alla mia carriera, pensavo che avrei distolto l’attenzione da quello che dovrei fare. Ho rischiato la visibilità ma non è ciò per cui bisogna lavorare. Io lavoro per la mia carriera”, ha spiegato.











