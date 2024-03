Edoardo Galli scomparso a 16 anni da Colico (Lecco)/ L’appello dei genitori a Chi l’ha visto?

Edoardo Galli ha 16 anni e risulta scomparso dal 21 marzo scorso a Colico, in provincia di Lecco. Le tracce del ragazzo si sono perse dopo essere uscito per andare a scuola, dove non è mai arrivato. L’allarme è stato lanciato dalla famiglia quando, nel pomeriggio dello stesso giorno, il giovane non ha fatto ritorno a casa come di consueto, all’esito dei vani tentativi di contattarlo al telefono. Il cellulare di Edoardo Galli, infatti, risulta spento.

I genitori del 16enne hanno diffuso un appello attraverso i microfoni di Chi l’ha visto?, sottolineando il momento di grande apprensione che vivono da giorni: “Torna subito da noi – ha dichiarato il padre rivolgendosi al minorenne –, ti stiamo aspettando a braccia aperte, non farti nessun tipo di preoccupazione. Torna, ti stiamo aspettando tutti, vieni da noi, siamo tutti agitati. I nonni non hai idea di come stanno in questo momento. Ti prego, torna da noi“. A stretto giro le parole della mamma del ragazzo: “Tutti ti vogliono bene, per favore, torna a casa, ti vogliamo tanto tanto bene, cucciolo torna a casa“. I familiari hanno chiesto la massima attenzione sul caso: “Ogni segnalazione è fondamentale“.

Scomparsa di Edoardo Galli a Colico, cosa sappiamo sul caso del 16enne

La Prefettura di Lecco ha diffuso poche ore fa un comunicato nel quale spiega i contorni di ciò che finora è emerso sulla scomparsa di Edoardo Galli, di appena 16 anni e residente a Colico.”Si è allontanato da casa, altezza 180 cm, corporatura normale, capelli e occhi chiari. Al momento della scomparsa indossava un giubbetto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, scarpe bianche Adidas. Si invita chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo di darne pronta comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Colico al n. 0341/940106“.

“Edoardo porta normalmente gli occhiali – ha precisato il papà –, ma anche le lenti a contatto. Longilineo e capello castano chiaro, ha un piccolo segno sul sopracciglio destro. Magro“. La sparizione del giovane è avvenuta il 21 marzo scorso. Secondo la ricostruzione dei familiari, Edoardo Galli sarebbe uscito di casa per andare a scuola ma non è mai arrivato in classe. Nessuna ipotesi al momento sarebbe esclusa compresa quella di un allontanamento volontario all’estero: stando alle indicazioni riportare da TgLa7, la madre del minore sarebbe di origine russa e temerebbe che il figlio possa essere partito alla volta della Russia avendo doppio passaporto.













