Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina, Estonia: “Valutiamo l’invio di truppe”

Nuovi scambi di accuse fra l’Europea e l’Occidente da una parte, e la Russia dall’altra. Ieri è uscito nuovamente allo scoperto il ministro degli esteri russo, Lavrov, spiegando che: “Se vogliono stare sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia”, aggiungendo che “se l’Occidente vuole la guerra la Russia è pronta”. A stretto giro di posta è giunta la replica della Commissione europea, che tramite il portavoce ha fatto sapere: “E’ la Russia che ha scatenato questa guerra, è la Russia che vuole chiuderla sul campo di battaglia, non l’Ue. Non ci dovrebbe essere una guerra.

Perché finisca, ci vuole solo una parola di Putin, di ritirare le truppe. L’Ue è un’organizzazione che alla base ha la volontà di risolvere le differenze con il dialogo”. Da segnalare che Putin ha sostituito il ministro della difesa Shoigu in favore di Belousov, economista. Infine, Rainews fa sapere che vi sono 30mila soldati all’assalto di Kharkiv e l’Estonia ha fatto sapere che sta “valutando l’invio di truppe”. Rischio che il conflitto si allarghi?

Ultime notizie, giro di prostituzione minorile a Bari

Nella giornata di ieri dieci persone sono state arrestate in Puglia, precisamente a Bari, Trani e Lecce, ma anche a Roma, accusate di aver indotto, favorito, sfruttato, gestito e organizzato la prostituzione di tre ragazze minorenni. Come riferisce Tgcom24.it si tratta di una indagine avviata per sfruttamento della prostituzione minorile da parte della squadra mobile di Bari a marzo 2022, dopo una denuncia presentata dalla mamma di una ragazza 16enne.

Sembra che gli sfruttatori adescassero le loro vittime proponendo loro guadagni facili, e alla fine le stesse finivano con clienti che pagavano centinaia di euro per singole prestazioni sessuali. Gli inquirenti a riguardo hanno fatto sapere che: “Il danaro guadagnato con la prostituzione veniva utilizzato dalle ragazze, per acquistare abiti, borse e cenare in ristoranti costosi”.

Ultime notizie, Denise Pipitone: la madre svela una nuova segnalazione

Una nuova segnalazione per quanto riguarda Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre del 2004, e di cui si è persa ogni traccia. A rivelarlo è stata la mamma, Piera Maggio, che da ormai quasi 20 anni ha cercato di mantenere acceso un faro sulla vicenda, senza perdersi d’animo.

La donna, come si legge su Tgcom24.it, ha spiegato di “non aver mai perso la speranza” aggiungendo di aver ricevuto una foto di una ragazza che sembrerebbe essere molto simile a Denise. “C’è una ragazza, una minore, straordinariamente somigliante a mia figlia – dice – quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno quando è stata scattata e chi erano quelle persone. Non mi innamoro di un’immagine perché la ritengo assolutamente, con alta probabilità, di mia figlia, ma ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte”.

Ultime notizie, chiuso per oltre un’ora l’aeroporto Marconi di Bologna

Un allarme causato da un errore di un nuovo dispositivo di controllo, ha fatto chiudere l’aeroporto di Bologna per quasi 2 ore. L’alert è scattato, quando all’interno di una valigia è stata notata la sagoma di una pistola, e questo ha provocato l’immediata chiusura dello scalo, con una serie di boli in arrivo che sono stati dirottati su altri aeroporti, mentre quelli in partenza sono stati ritardati. Dopo quasi 2 ore di chiusura l’aeroporto Marconi è stato riaperto e si stanno valutando le cause dell’errore.

Ultime notizie, Pitbull aggredisce una bambina di 2 anni a Sesto San Giovanni

Una bambina di soli 2 anni e mezzo, che stava giocando all’interno della propria abitazione insieme alla gemella, è stata morsa al volto da un pitbull, che gli ha procurato gravi ferite con il ricovero in ospedale.

La bambina non è comunque in pericolo di vita e anche la zia che aveva cercato di fermare il cane è stata azzannata. Il fatto è accaduto a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, in via Picardi 124. Oltre che al volto il cane ha azzannato la bimba anche alle braccia ed alle gambe. Al momento dell’aggressione da parte del pitbull i genitori si trovavano al lavoro ed hanno raggiunto la figlia ferita all’ospedale di Niguarda.

Ultime notizie, profonda spaccatura nella Lega

Una profonda spaccatura si è creata all’interno della Lega, con Matteo Salvini che ha provocato l’irritazione del governatore del Veneto Luca Zaia, rinunciando alla battaglia che aveva intrapreso per il “terzo mandato”, che aveva iniziato diversi mesi fa. Lo stesso Salvini ha dichiarato di avere già in mente i candidati che dovrebbero prendere il posto di Zaia nelle prossime elezioni regionali che in Veneto si terranno il prossimo anno.

La distanza tra i due esponenti della Lega era già da tempo apparsa come invalicabile, ma ora, dopo le dichiarazioni di Salvini in occasione del raduno nazionale degli alpini che si è celebrato ieri a Vicenza su iniziativa di Zaia, il presidente del Veneto appare particolarmente irritato.

Ultime notizie, il meteo sull’Italia nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per la nostra penisola nei prossimi giorni, vedono una spaccatura netta tra le varie zone, con la possibilità di temporali nelle zone nord e prima “fiammata” africana in quelle del centro e particolarmente nel sud.

Le prime avvisaglie si sono avute già nella giornata di oggi con il nord che è stato investito da una depressione che ha portato pioggia e grandine, mentre nelle restanti regioni il termometro è schizzato verso l’alto. Una situazione che proseguirà nei prossimi giorni e che potrà essere caratterizzata anche da trombe d’aria e vento forte. Secondo le previsioni degli esperti la temperatura al sud nei prossimi giorni potrebbe salire anche a 35°C in alcune zone di Calabria, Puglia e Sicilia.

Ultime notizie. a Sulaymaniyah è stato arrestato il trafficante di uomini Scorpion

Importante colpo portato a segno nella giornata di ieri dai servizi segreti del Kurdistan e dall’Interpol. Barzan Majeed, meglio noto come “Scorpion”, il trafficante di uomini maggiormente ricercato nel Vecchio Continente, è stato arrestato a Sulaymaniyah, un centro di circa 670mila abitanti situato nel Kurdistan iracheno. Scorpion era considerato da tutti il maggior trafficante di esseri umani e organizzatore dei viaggi dei migranti. Pochi giorni fa la BBC lo aveva intervistato proprio nella città dove è stato catturato e dove era nato. L’annuncio della sua cattura è stato dato da una emittente irachena.











