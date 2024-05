Terremoto oggi Isole Eolie M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Piacenza

E’ martedì 14 maggio 2024 e anche oggi andremo a scoprire quali siano state le principali scossa di terremoto che si sono verificate in Italia e oltre i confini nazionali. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel corso delle ultime ore è avvenuto un sisma alle Isole Eolie, in provincia di Messina, nella regione Sicilia. Si è trattato di un movimento tellurico che ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 00:34 fra lunedì 13 e martedì 14 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.8770 gradi di latitudine, 15.2110 di longitudine e una profondità di 284 chilometri sotto il livello del mare. In zona la Sala Sismica INGV-Roma ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato visto che il movimento tellurico è avvenuto lontano dalla terra ferma mentre la città più vicina è risultata essere Messina, distante 82 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 93, quindi Lamezia Terme a 97.

TERREMOTO OGGI A PROVINCIA, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto oggi, precisamente quella localizzata a tre chilometri a sud di Coli in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato sempre la notte scorsa, alle ore 00:54.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.7170, gradi di latitudine, 9.4250 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni più vicini all’epicentro sono risultati esser Corte Brugnatella, Bobbio, Cerignale, Ferriere, Brallo di Pregola, tutte località del piacentino. La città più vicina è risultata essere distante 43 chilometri, leggasi Piacenza, con Genova a 52 e infine Pavia a 56. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina oggi non hanno causato danni ne feriti: qualora se ne verificassero altre ve le segnaleremo prontamente.

