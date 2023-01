Edoardo Leo, Danza con me/ “Oggi siamo messi peggio di come racconto nel nuovo film”

Edoardo Leo: “Le feste? Ci professiamo tutti più buoni ma…”

C’è anche Edoardo Leo tra i protagonisti di Danza con me. L’attore torna in tv per “spingere” la commedia all’italiana, attualmente in sala, che lo vede protagonista. Parliamo del film I migliori giorni, una pellicola che vuole raccontare il “lato oscuro” delle festività a cui più siamo legati: dalla vigilia di Natale a Capodanno, passando per San Valentino e l’8 marzo. Ci sarà poi anche il sequel, dal titolo “I peggiori giorni” (in arrivo ad aprile), che copre invece il 1° maggio, Ferragosto, Halloween e Natale. Un cast scoppiettante per questo film, assicura Edoardo Leo, che sarà dietro la macchina da presa, dirigendo Luca Argentero, Claudia Gerini e Anna Foglietta.

“Oggi siamo messi peggio di come lo raccontiamo nel film”, il commento di Edoardo Leo alla vigilia del debutto in sala. “Perché durante le feste ci professiamo tutti più buoni e sensibili ma non è così. Per non parlare del romanticismo, a cui non credo più”. Tra i protagonisti, come dicevamo, c’è Luca Argentero, che liquida così la festa degli innamorati: “Che senso ha questa ricorrenza banale e scontata? Possibile che serva a far luce sui propri sentimenti? Per il mio personaggio è così ma io mi dissocio perché è quello che chiamo un ‘ominicchio’ ”.

Tanti i temi affrontati nel film di Edoardo Leo, dal maschilismo ai tradimenti, dall’erosione dei rapporti alle cattive strade. Nella pellicola di Leo emergono nostalgie, malinconia e un pizzico di lucidità in quei periodi dell’anno in cui come per magia la ritroviamo. A fare da eco alle parole di Edoardo Leo, l’attore Massimiliano Bruno che sul tema dell’amore e dell’amicizia aggiunge: “Dopo un triennio di sofferenze incredibili volevamo capire con quali ossa rotte ne siamo usciti e vogliamo scherzarci sopra. Anche se non ho più quella leggerezza fine a se stessa”. “E’ un manifesto d’intento di un gruppo di artisti uniti al servizio del pubblico in un caldo abbraccio”, chiude invece la Foglietta, altra attrice di cui Edoardo Leo ha grande stima. Come del resto, per tutto il cast.

