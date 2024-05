L’ORDINE DEL TEMPO/ Il film che apre spazio alle domande sul senso della vita

L’ordine del tempo (2023) è l’ultimo film diretto da Liliana Cavani, visibile sulla piattaforma di Prime Video. Come tutti i film della regista non è una pellicola d’intrattenimento ed è liberamente ispirata dall’omonimo saggio del fisico Carlo Rovelli.

Si parla della dimensione del tempo, perciò del passato, presente e futuro.

Per il cinquantesimo compleanno di Elsa (Claudia Gerini) un gruppo di amici snob e borghesucci si ritrova nella villa in riva al mare a Sabaudia. C’è il marito di lei, Pietro Balestrieri (Alessandro Gassman), Paola (Ksenija Rappoport) con Viktor (Richard Sammel), Greta (Valentina Cervi) e Jacob (Fabrizio Rongione), psicanalista, Jasmine (Angeliqa Devi) giornalista del The Guardian. Attendono l’arrivo dello scienziato fisico Enrico (Edoardo Leo) e poi di Giulia (Francesca Inaudi) astronoma della Specola Vaticana e volontaria in Africa.

L’ordine del tempo parte con Elsa che aiuta la figlia adolescente nei compiti di greco declinando le varie accezioni della parola tempo: Chronos, Kairos e Aion.

Un asteroide sta per raggiungere la terra e se ciò avvenisse avverrebbe una distruzione globale. La notizia non è ancora di dominio pubblico, ma la governante è stata informata dai parenti dal Cile. All’arrivo dello scienziato Enrico s’innesca la curiosità di comprendere se ciò sta accadendo veramente e le conseguenze.

La domanda è: moriremo tutti? E l’ansia l’angoscia iniziano a serpeggiare.

Il tempo passato è raffigurato dal riaffiorare dell’amore di Enrico per Paola e viceversa che per vari motivi non è mai diventato stabile portandola nelle braccia di Viktor. Il presente è declinato dalle domande sulla propria vita di Giulia, mentre il futuro, incerto e drammatico, viene atteso dal gruppo.

Per tutti è comunque un tumulto interiore che smuove le varie certezze che si sono creati nella vita.

Viktor, broker finanziario che analizza la situazione solo a partire dall’indice delle borse mondiali, alla notizia che due clienti si sono suicidate per degli investimenti sbagliati e vedendo la riaccensione dell’amore tra Paola ed Enrico, toglie senza sceneggiate il disturbo, ma sulla strada del ritorno si ferma a piangere guardando il mare mosso e chiudendo gli occhi.

Giulia che alla domanda Non t’importa di morire?, aveva risposto Mi importa di vivere, si reca con i suoi turbamenti da un’anziana amica monaca clarissa, Raffaella (Angela Molina) e le dice: – Pensiamo di avere un tempo infinito ma poi si arriva in un momento che non ve ne è più.

Monaca Raffaella: – Il tempo c’è sempre, non vedi proprio ora sei nel tempo con le tue ansie e domande. Bisogna fare le domande, tante, capire, cercare le risposte. Andare oltre. Dopo aver studiato fisica sono andata oltre.

Giulia: – Oltre e sei arrivata qui.

Monaca: – Si, in questa suprema libertà occorre il tempo, esiste un’uscita del tempo che non è la morte.

Greta era stata vittima di uno stupro e Jacob, le dice: – Me lo hai raccontato tante volte ma questa volta non mi hai detto: ‘Non ho voluto invocare Dio e maledetti’, forse perché non credi più in Dio.

Greta: Per credere in Dio devi credere nella vita.

Daniele, un ragazzino, si presenta alla villa, la mamma l’ha mandato lì per essere più sicura in caso di pericolo. È il figlio di Pietro e s’intuisce che Elsa non ne era a conoscenza.

L’asteroide sfiorerà la terra, ma sicuramente questa attesa ha lasciato tracce nei protagonisti.

L’ordine del tempo non è un film filosofico, visto l’argomento, l’uomo è al centro di tutto con le sue scelte ed esperienze e la pellicola più che dare risposte apre e pone domande sul senso della vita, su come la si vive e sulla speranza. Dobbiamo dar merito di questo a Liliana Cavani (ricordo che è novantunenne), non dà ricette e soluzioni, lascia, secondo me, campo aperto per riflettere e lavorare su noi stessi.

Il voto al cast de L’ordine del tempo è buono, primeggiano Edoardo Leo e Valentina Cervi.

