Edoardo Leo/ La morte di Gigi Proietti “gli ha lacerato il cuore” e ora…

Edoardo Leo sul palco de La musica che gira intorno di Fiorella Mannoia

Edoardo Leo non ha bisogno di presentazioni e proprio questa sera i suoi fan avranno modo di rivederlo in azione non in un vecchio o nuovo film e nemmeno in una fiction, bensì alle prese con lo spettacolo di Fiorella Mannoia La musica che gira intorno in onda su Rai1. Tra gli ospiti della serata ci sarà proprio l’attore che nei mesi scorsi è stato impegnato sul set del suo ultimo lavoro insieme a Claudia Gerini e Stefano Fresi, Lasciarsi un giorno a Roma. Proprio in occasione della sua uscita, l’attore ha avuto modo di parlarne in una diretta Instagram con la collega Cristiana Capotondi confidando a lei un suo segreto ovvero il fatto di non aver mai passato l’esame da sceneggiatore ma che alla fine lo fa lo stesso, lasciando intendere che alla fine è l’esperienza quella che conta.

Edoardo Leo ricorda ancora il maestro Gigi Proietti, lo farà anche questa sera?

La sua chiave di lettura della serata di questa sera, però, potrebbe essere il ricordo di Gigi Proietti. L’attore romano ha un profondo legame con il collega defunto ed è sicuramente uno degli artisti che più ha sofferto per la sua dipartita tanto che ai suoi funerali, nella Chiesa degli artisti, ha letto un commosso ricordo di Gigi Proietti. Anche in queste ore, però, l’attore non ha smesso di ricordare il grande maestro pubblicando un video in cui ricorda le sue parole a favore dei giovani artisti e proprio questo potrebbe essere uno dei passaggi che lo vedrà protagonista questa sera. Il resto lo scopriremo questa sera solo quando l’artista salirà sul palco di Rai1.



