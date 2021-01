La Musica che gira intorno, Fiorella Mannoia/ Diretta e ospiti: da Baglioni a Ligabue

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO, FIORELLA MANNOIA: ANTICIPAZIONI 15 GENNAIO

Fiorella Mannoia torna ad essere la protagonista di uno show tutto suo dedicato alla musica. Venerdì 15 gennaio e venerdì 22 gennaio, l’interprete della musica italiana, dal Teatro 1 di Cinecittà World, insieme a tantissimi amici e ospiti, in prima serata su Raiuno, darà vita ad una vera e propria festa della musica. In un periodo particolarmente difficile per la musica live, bloccata dalla pandemia, Fiorella Mannoia torna in tv con lo show “La musica che gira intorno”. Un titolo che rappresenta un omaggio alla famosa canzone di Ivano Fossati. Nel corso della serata, attraverso canzoni diventate, con il tempo, la colonna sonora della vita di tante generazioni, Fiorella Mannoia darà vita ad un viaggio emozionante fatto di racconti e aneddoti rievocando i ricordi più belli non solo della sua vita, ma anche quelli dei suoi ospiti.

GLI OSPITI DI LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

Grandi ospiti per il primo appuntamento dello show “La musica che gira intorno“. Ad aver accettato l’invito di Fiorella Mannoia sono stati alcuni dei più grandi artisti della musica italiana, legati alla Mannoia da un rapporto d’amicizia oltre che da una grande stima professionale. Con Fiorella Mannoia, sul palco del Teatro 1 di Cinecittà World, questa sera, ci saranno: Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.De Gregori,

COME VEDERE IN STREAMING LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

“La musica che gira intorno” sarà trasmesso in diretta televisiva a partire dalle 21.20 su Raiuno, ma potrà essere seguito anche in dretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione. Sullo show che la riporta in tv, Fiorella Mannoia, come riporta una nota ufficiale della Rai, ha detto: «C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… la nostra musica». L’appuntamento con la grande musica italiana, dunque, è per questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA