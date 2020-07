Edoardo Mapelli Mozzi, chi è/ Imprenditore italiano che ha spostato Beatrice di York

La principessa Beatrice di York avrebbe sposato in gran segreto Edoardo Mapelli Mozzi. Ma chi è questo 36enne italiano che è entrato a far parte della famiglia reale inglese? Edoardo ha origini italiane, come palesa il nome, ma è nato e cresciuto in Inghilterra. È figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex sciatore olimpico che rappresentò Londra nel 1972, e di Nikki Shale, fondatore e Ceo di Banda, una nota azienda immobiliare di lusso. È dunque un milionario dalle origini illustri. Edoardo ha però già un figlio, Christopher Woolf, avuto nel 2016 dalla sua precedente compagna nato dalla precedente relazione con : l’architetto e designer Dara Huang. Edoardo Mapelli Mozzi ha frequentato il Radley College nell’Oxfordshire e poi l’Università di Edimburgo per un master in Studi politici. Ha poi deciso di intraprendere la carriera nel campo immobiliare.

Edoardo Mapelli Mozzi e la proposta di fidanzamento alla principessa Beatrice

Edoardo Mapelli Mozzi e la principessa Beatrice di York si sono innamorati nel 2018 ma il loro primo incontro risale a tempo prima. L’imprenditore aveva già conosciuto la nipote della regina Elisabetta II anni prima, al matrimonio della sorella della principessa, Eugenia, con Jack Brooksbank. Un anno dopo è arrivata la proposta di matrimonio anche per Beatrice. Un evento al quale sono seguiti anche gli auguri dell’ex compagna di lui. Subito dopo il fidanzamento ufficiale, Dara Huang ha infatti scritto: “Auguro il meglio a Edo e Beatrice e non vedo l’ora di unire le nostre famiglie”. Oggi Edoardo e Beatrice sono marito e moglie dopo un matrimonio celebrato in segreto e con soli 20 invitati.



