Edoardo Pesce: il successo con Romanzo Criminale/ Vita privata top secret e…

Chi è Edoardo Pesce

Edoardo Pesce è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone incontrerà l’attore collegandosi con la Mostra del Cinema di Venezia, ma chi è Edoardo Pesce? Romano, classe 1979, Edoardo Pesce ha conquistato la grande notorietà recitando nelle prime stagioni della serie “Romanzo Criminale” in cui interpretava Ruggero Buffoni. Dalla serie tv al cinema il passo è stato breve. Matteo Garrone, infatti, lo sceglie come coprotagonista del film Dogman, film ispirato al caso del Canaro della Magliana.

La pellicola, presentata al Festival di Cannes, gli permette di vincere il Nastro d’argento come migliore attore protagonista e il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Dopo il successo ottenuto con Dogman, recita anche nel film La stanza di Stefano Lodovichi,

Nessun gossip su Edoardo Pesce

Se della carriera di Edoardo Pesce si sa tutto, della vita privata dell’attore si sa davvero pochissimo. Non si sa, infatti, se sia fidanzato o sposato. L’attore, infatti, è molto discreto e riservato e, pur essendo presente sui social, pubblica pochissimo della propria vita privata limitandosi a condividere foto in cui è con gli amici. Nessun gossip e nessuna indiscrezione sul privato di Pesce che ama far parlare di sè solo per il lavoro.

Oggi, ai microfoni di Serena Bortone, si aprirà anche sulla parte sentimentale? L’attore aprirà i cassetti dei ricordi raccontando qualche dettaglio in più dei suoi amori passati? Lo scopriremo tra pochissimo.

