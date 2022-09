Edoardo Romano dei Trettrè ricorda Gino Cogliando: “Un pezzo della mia vita”/ Doloroso ricordo della D’Urso

Edoardo Romano dei Trettrè ricorda Gino Cogliando, Barbara D’Urso ricorda la sua mamma

Anche Pomeriggio 5 ricorda Gino Cogliandro dei Trettrè. Lo scorso 23 agosto l’attore e comico si spegneva all’età di 72 anni e oggi, al fianco di Barbara D’Urso a ricordarlo, c’è il collega e amico Edoardo Romano. Non riesce a trattenere la commozione rivedendo le immagini dei Trettrè insieme in scena e della loro grande amicizia. Barbara D’Urso ricorda che è stato un infarto a stroncarlo all’improvviso, mentre Edoardo svela: “Io ho vissuto tutto l’iter perché con Gino dovevamo fare la tournée estiva”.

Una data quella del 23 agosto che anche per Barbara D’Urso è particolarmente triste, come lei stessa ricorda in diretta: “anche per me non è una data meravigliosa”, ha infatti detto la conduttrice, ricordando che in quella data, nel 1968, moriva la sua mamma.

Edoardo Romano commosso per la morte di Gino Cogliandro

Commosso, Edoardo Romano ha poi voluto spendere qualche parola di Gino Cogliandro, spiegando l’importanza che ha avuto nella sua vita e carriera: “La scomparsa di Gino non è stata la scomparsa di un amico perché è scomparsa una parte della mia vita perché quando più di 30 anni fa ci siamo messi insieme, avevamo deciso ognuno di noi di contribuire nei confronti dell’altro per raggiungere i nostri sogni, così come poi è successo. Abbiamo raggiunto degli obiettivi, il successo, ognuno di noi grazie all’altro. Quindi andando via Gino si è portato via una parte di noi, 30 anni non sono pochi.”

