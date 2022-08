Edoardo Romano e Mirko Setaro, chi sono?/ Nuova vita dopo i Trettrè: la svolta in TV e una tragica morte

Mirko Setaro ed Edoardo Romano: la vita dopo l’addio ai Trettrè

Mirko Setaro ed Edoardo Romano, insieme a Gino Cogliandro – di cui oggi si piange la morte – hanno composto i Trettrè. Un gruppo comico che ha ottenuto un grandissimo successo tra gli anni ’80 e ’90 fino al definitivo ritiro dalle scene. Da allora la loro vita ha preso una piega del tutto diversa e ognuno dei tre ha intrapreso un percorso diverso dall’altro. Per quanto riguarda Mirko Setaro, oggi l’ex comico è un affermato autore televisivo. Tra i tanti ha firmato programmi come Buona Domenica, Campioni e Grande Fratello.

“Non mi mancano le luci della ribalta – ha dichiarato Setaro in un’intervista a bysaramorandi.com – anche se il loro ricordo sarà per sempre vivo e custodito con tenerezza ed affetto nel mio cuore. Non mi mancano gli applausi del pubblico, perché, come già detto, li vivo di riflesso per quello che scrivo per altri. Quindi mi danno le stesse emozioni.”

Edoardo Romano e la tragica morte della moglie

Anche Edoardo Romano dopo lo scioglimento dei Trettrè ha continuato a vivere di teatro e spettacolo. Ha però vissuto un dramma molto forte nella sua vita privata: la morte di sua moglie. È stato proprio lui a raccontarlo solo di recente in un’intervista rilasciata a RTL102.5 News: “Sono vedovo. – ha infatti ammesso il comico, aggiungendo – Non l’ho mai detto. Mia moglie è morta 33 anni fa all’inizio della mia carriera, non è riuscita a vedere quello che I Trettré hanno fatto. Ma ho dedicato i miei successi a lei. Per tanti e tanti anni non ho mai raccontato nulla a nessuno. Ora lo faccio e vi dico che ho fatto il papà delle mie due figlie e sempre il comico”.

