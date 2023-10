Edoardo Sansone, chi è l’ex fidanzato di Anita Olivieri/ Lei mente sull’essere single? “Lui è sconvolto!”

Edoardo Sansone e Anita Olivieri del Grande Fratello 2023 stanno ancora insieme?

Anita Olivieri è davvero fidanzata? La domanda sulla concorrente del Grande Fratello 2023 aleggia ormai da qualche giorno, in particolare da quando l’ex gieffina Clarissa Selassiè ha dichiarato che Anita non è single come dice di essere. La gieffina sarebbe anzi fidanzata con Edoardo Sansone, ragazzo con il quale starebbe da ben 10 anni.

Di lui Anita ha effettivamente parlato nel corso di questi primi giorni al Grande Fratello, raccontando superficialmente le motivazioni per le quali si sarebbero lasciati: “Lui non mi ha aspettato, io l’ho lasciato perché ci lasciavamo e ci rimettevamo insieme e poi ricominciava a fare le stesse cose, dopo 10 anni. Siamo stati tutta l’estate insieme, abbiamo vissuto insieme da lui da me. – e ancora – Io voglio stare serena. Non cose caratteriali, non era questo il problema. Io spero, però a lui ho detto: vediamo, io sono tranquilla, se non funziona non funziona.”

Edoardo Sansone “sconvolto da Anita Olivieri”: la versione di Clarissa Selassiè

Se Anita si dichiara single, Clarissa Selassiè dà tuttavia una versione ben diversa dei fatti, facendo intendere che in realtà Olivieri si sarebbe detta single solo perché il Grande Fratello era alla ricerca di concorrenti non fidanzati. “Lui non ha accettato questa cosa, l’ha supportata ma da fidanzata. – ha dichiarato Clarissa a Casa SDL – Sono dieci anni che stanno insieme. La famiglia di lei, da quando è incominciato il GF, l’hanno totalmente silenziato, non lo sentono più.” Edoardo sarebbe dunque combattuto sul da farsi: “Lui è sconvolto perché non ha più lei ed anche la sua famiglia gli ha voltato le spalle. Lui è in difficoltà perché non vuole rovinare la sua immagine e vuole tutelarla ma ha paura di fare la figura del pagliaccio.”

