Edoardo Stoppa, chi è il marito di Juliana Moreira e storico inviato di Striscia la Notizia

Edoardo Stoppa è il marito di Juliana Moreira, celebre showgirl e conduttrice del piccolo schermo che oggi pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin su Canale 5 nel salotto di Verissimo. Nato a Milano nel 1969, Stoppa è un grandissimo amante dello sport, degli animali e della natura, passione che ha presto tramutato in lavoro diventando conduttore di National Geographic su La7 e realizzando numerosi documentari. Ha inoltre lavorato per Scherzi a parte e per E!News, il format co-condotto con Ellen Hidding tra il 2005 e il 2007 su Sky.

Ma la grande popolarità televisiva arriva nel 2008, quando sbarca nel cast di Striscia la Notizia diventando negli anni uno degli storici inviati. Nel tg satirico di Antonio Ricci, nel quale ha lavorato sino al 2020, si è dedicato ai casi legati al benessere degli animali realizzando diverse inchieste nel corso degli anni. A seguire ha ricoperto il ruolo di inviato per il programma di TV8 Ogni Mattina, mentre quest’anno ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi su Canale 5.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, la famiglia e i figli Lua Sophie e Sol Gabriel

Una carriera ricca di soddisfazioni per Edoardo Stoppa, marito di Juliana Moreira, che proprio al fianco della showgirl ha anche costruito una romantica storia d’amore. La coppia dopo un lungo fidanzamento si è sposata nel 2017: dal loro amore sono nati due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel.

“Essere genitori è il lavoro più difficile del mondo. Cerchi di fare del tuo meglio, ma non è facile. Ci sentiamo sempre sbagliati. Non so se esiste un segreto, sicuramente c’è tanto impegno e amore”, hanno raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo nel giugno 2023. Il conduttore ha anche parlato dei loro rapporti in famiglia: “Parliamo tanto tra di noi, anche coi bambini. Ci mettiamo sempre in discussione e, a volte, è bello anche cambiare idea”.

