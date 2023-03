Confidenze tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli

Ultime giornate nella casa del Grande Fratello Vip 7. Sono rimasti in sette: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Milena Miconi. Non mancano le chiacchiere in giardino per i concorrenti che attendono la finalissima di lunedì 3 aprile. Ieri, riuniti in Cortiletto, Oriana e Tavassi si sono messi a parlare di sentimenti e delle loro relazioni passate.

“Di ogni rapporto vissuto, io ho imparato tanto”, ha detto la venezuelana pensando alle sue storie passate. Per Edoardo Tavassi alla base di una relazione sana c’è la comunicazione, la libertà di parlare apertamente con il partner: “Il rapporto è come una fiamma che bisogna tenere viva. E deve partire da entrambi”.

Edoardo Tavassi, amico delle sue ex/ “È stato tutto molto naturale”

Edoardo Tavassi: i rapporti con le ex fidanzate

Oriana Marzoli ha poi chiesto a Edoardo Tavassi come abbia fatto a rimanere amico delle sue ex fidanzate: “È stato tutto molto naturale. Un giorno guardi l’altra persona e ti accorgi che sembrate quasi fratelli”, ha risposto il fratello di Guendalina Tavassi, che in passato è stato anche fidanzato con l’attrice Diana Del Bufalo. Candidamente Oriana ha ammesso che a lei non è mai successo. “Quando capisci che una persona è davvero importante, tu la vuoi lo stesso quella persona nella tua vita”, ha concluso Tavassi senza nascondere di essere soddisfatto di aver gestito le sue vecchie relazioni nel migliore dei modi. Come presagirà la sua relazione con Micol Incorvaia una volta che saranno usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2022?

