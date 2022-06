Edoardo Tavassi, brutto infortunio all’Isola: si ritira?/ Via con Mercedesz per accertamenti medici

Infortunio per Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi: cos’è accaduto?

Non è un finale facile per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 che continuano a farsi male. Nel corso del nuovo daytime a finire nuovamente in infermeria, raggiungendo l’amico Nicolas Vaporidis portato via ieri per accertamenti, è stato Edoardo Tavassi. I naufragi rimasti in gara sono stati chiamati in causa dallo spirito dell’Isola per una prova ricompensa. Per conquistare una teglia di pollo arrosto con patate, il gruppo si è messo alla prova facendo un percorso in mare ma pare che Edoardo si sia fatto male quasi subito.

A svelare del suo infortunio è Estefania Bernal, che in confessionale svela: “Mentre Luca stava andando a prendere la teglia col pollo, ho visto lui che stava piangendo perché si era fatto malissimo!”

Edoardo Tavassi a rischio ritiro dall’Isola dei Famosi?

Nelle immagini Edoardo Tavassi è seduto e piange per il dolore provato al ginocchio. Pare, infatti, il concorrente abbia preso una brutta botta, tanto da crollare a terra dopo soli due passi. Non è chiaro se l’infortunio sia grave e se il fratello di Guendalina potrà continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi; fatto sta che è stato immediatamente portato in infermeria per accertamenti. Con lui anche Mercedesz Henger, probabilmente per controllare i punti messi ieri alla mano per il taglio causatole da un corallo.

Edoardo Tavassi, dunque, torna in infermeria ad un passo dalla semifinale dell’Isola dei Famosi, e dopo essere tornato tra i compagni solo pochi giorni fa proprio perché era stato male. Che la sua finale sia a rischio?

