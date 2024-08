Edoardo Tavassi ha ricevuto un altro “no” e stavolta è venuto da Pechino Express. L’ex gieffino non parteciperà alla nuova edizione del programma e ha raccontato cosa è andato storto nel provino. Mediaset sta ufficializzando il palinsesto per la stagione 2024/2025, e mentre si attende l’inizio di Uomini e Donne, Temptation Island e Amici, arrivano anche le indiscrezioni sui cast dei reality, come ad esempio Edoardo Tavassi, che da tempo voleva partecipare a Pechino Express.

È stato proprio lui tramite i social a comunicare ai fan di essere stato scartato, smentendo la sua partecipazione. Edoardo Tavassi ha lasciato intendere che qualcuno non l’avrebbe voluto e che quindi avrebbe bloccato la possibilità all’ex concorrente del Grande Fratello di partecipare al programma. Ma cos’ha detto? In un video su Instagram ha deciso di rispondere ai fan, dicendo di aver ricevuto tantissimi messaggi di felicità sulla sua partecipazione a Pechino Express: “No, non andrò perché… A me sarebbe piaciuto farlo, ma non mi hanno fatto fare proprio il provino”, spiega Tavassi, dicendo che gli autori non l’hanno proprio voluto al provino: “Però comunque… niente. Sarebbe stato figo e mi sarebbe piaciuto, quindi niente…”.

Edoardo Tavassi ha quindi spento immediatamente l’entusiasmo dei fan, che erano ansiosi di rivederlo sul piccolo schermo. L’ex gieffino è molto amato sui social, famoso per i suoi video comici, ha una grande fan base che lo sostiene ogni giorno. A diffondere l’indiscrezione su Pechino Express era stata Deianira Marzano, la quale aveva detto che Edoardo Tavassi avrebbe provato a conquistare gli autori nei provini. La Marzano si era addirittura azzardata a dire che con lui ci sarebbe stata Federica, sua amica con la quale avrebbe fatto coppia.

Eppure, tutto si è rivelato fasullo: Edoardo Tavassi non si è potuto nemmeno presentare a Pechino Express, nonostante il gioco sembrava bello e fatto. Anche il giornale Libero aveva dichiarato che avrebbe partecipato al famoso programma, insieme ai probabili Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, attualmente in lizza. Per ora, però, si tratta solo di mere indiscrezioni o ipotesi che come quella di Tavassi potrebbero essere smentite da un giorno all’altro. Non ci resta quindi che aspettare ancora un po’ per scoprire chi sono i nomi confermati per il celebre programma Mediaset.